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Вокалистка EVANESCENCE: «Я обожаю женскую солидарность в рок- и металл-сообществе»



AMY LEE в недавнем интервью рассказала о связях между женщинами в мире тяжёлой музыки, отметив, что количество женщин в роке и металле постоянно растёт. Она сказала:



«Я забыла, в каком именно чарте — кажется, это был Active Rock или что-то в этом роде, — EVANESCENCE заняли первое место. А THE PRETTY RECKLESS были вторыми. И я подумала: "Разве это не круто?" Мы там доминировали. Женщины на вершине. Это действительно круто.



В моей жизни нужны женщины. Я обожаю женскую солидарность в рок- и металл-сообществе — это просто потрясающе, потому что это постоянно растущая группа. Но мы все поддерживаем и подбадриваем друг друга, потому что хотим, чтобы в целом было больше открытости, инклюзивности и всего такого. У всех нас также очень высокие стандарты. Если собираешься зайти так далеко, дело не только в том, что ты женщина. Этот факт тебя туда не приведёт. Нужно быть по-настоящему трудолюбивой и талантливой. Как говорят в Нью-Йорке, "цыплят по осени считают". Так что просто нужно показать, на что ты способна. Вот как это работает».



Amy также рассказала о недавно стартовавшем турне EVANESCENCE в поддержку альбома «Sanctuary», который вышел 5 июня:



«Этот тур стал классным моментом и заявлением именно об этом — о поддержке женщин женщинами, о женщинах в тяжёлой музыке. В этом туре с нами выступают NOVA TWINS и SPIRITBOX. На паре концертов с нами будут Poppy и NOVA TWINS, а также K. Flay [которая участвовала в сингле EVANESCENCE "Fight Like A Girl"]. Так что мы исполняем "Fight Like A Girl" каждый вечер, и все девушки выходят на сцену под эту песню, и это самый трогательный момент выступления. Правда.



Демонстрация такой поддержки — это невероятно круто. Потому что я считаю, что одним из приёмов, которые использовались в не столь далёком прошлом, чтобы удержать нас в подчинении, всегда были демонстрация и высмеивание того, будто мы все сражаемся друг с другом за кулисами, будто может быть только одна победительница, якобы между нами происходят женские драки и существует этот нелепый стереотип о том, что "мы будем пытаться уничтожить друг друга", — а на самом деле всё обстоит совсем не так. И чем больше женщины видят, что на самом деле всё обстоит иначе, тем больше у них будет понимания, что они могут обрести признание, когда доберутся до вершины».







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