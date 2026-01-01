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DINO JELUSICK, DOUG ALDRICH и MARCO MENDOZA исполняют WHITESNAKE



Профессиональное видео исполнения Dino "Jelusick" Jelusić (vocals),Doug Aldrich (guitar),Marco Mendoza (bass),Mike Mangan (keyboards) и Joe Travers (drums) хита WHITESNAKE "Crying In The Rain" в рамках JAMM Night! 2026 в Anaheim Convention Center Arena, Anaheim, California, доступно для просмотра ниже.







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