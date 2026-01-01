29 июн 2026



Альбомы WHITESNAKE выйдут на винилах осенью



18 сентября в варианте одиночного винила в формате американских оригинальных изданий будут выпущены альбомы WHITESNAKE "Slide It In" (1984),"Whitesnake" (1987) и "Slip Of The Tongue" (1989).







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