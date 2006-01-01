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Первые страницы комикса от SLAYER SLAYER в сотрудничестве с автором "Metalocalypse" Jon Schnepp и оформителем "Twilight Zone" Guiu Vilanova 25 января выпустят первую часть комикс-трилогии "Slayer: Repentless", первые шесть страниц которой можно найти ниже.































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