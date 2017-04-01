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TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать альбомы В ходе свежего интервью для чилийского радио Futuro, фронтмен SLAYER Tom Araya ответил на вопрос - стоит ли в ближайшее время ожидать появления следующего студийного альбома группы.



"Понятия не имею! Могу только сказать, что в процессе создания нашего последнего диска 'Repentless', у нас осталось достаточно много материала, который не прошёл отбор и остался в творческом загашнике. Наверное, когда мы разберёмся со текущими вопросами, то сядем все вместе и обсудим будущее SLAYER.



На самом деле, я и Kerry King - мы до сих пор так до конца и не разобрались в юридической стороне вопроса, на тему кому вообще принадлежит бренд SLAYER и всё такое... С уходом Джеффа в мир иной, тут возникли некоторые трения, и мы до сих пор с ними не разобрались окончательно. Так что посмотрим что ждёт нас в будущем и услышите ли вы от нас ещё один новый альбом.



Я очень скучаю по Джеффу... Скоро уже будет четвёртая годовщина со дня его смерти. Не проходит и недели, чтобы я не подумал о нём. Я очень бы хотел, чтобы он сейчас тоже выступал вместе с нами. Хотя нет - я просто бы хотел, чтобы он все ещё был! Мне кажется, что вместе с ним в небытие ушла огромная часть SLAYER. Мне было бы намного легче выходить на сцену, если бы он стоял сейчас рядом..."







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