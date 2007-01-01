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OZZY OSBOURNE : «Не думал, что застану конец записей» В ходе недавнего интервью у OZZY OSBOURNE'a спросили об утверждении некоторых людей о том, что «рок мёртв», и что он думает на этот счёт:



«Я-то ещё жив. Но никогда не думал, что увижу в своей жизни конец записей. Я никогда не использую компьютер. Всё полностью изменилось. Многие просто крадут музыку, так что многие просто не могут позволить себе этим заниматься».



Ozzy также сообщил, что не собирается на покой:



«Полагаю, я буду этим заниматься до своих последних дней на планете. Это не работа, это страсть. Это круто. Ну и хорошо оплачивается».















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