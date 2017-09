сегодня



Новый релиз IRON MAIDEN выйдет осенью IRON MAIDEN 17 ноября на Warner Music/BMG выпустят новый концертный релиз по туру "The Book Of Souls", который будет доступен на CD, делюкс-CD, виниле, а концертный фильм будет доступен для просмотра онлайн.



Steve Harris: «Мы потратили уйму времени на работу над этим релизом и хотели как можно лучше передать концертную атмосферу наших поступлений из разных уголков земного шара. Это означает, что мы часами прослушивали записи с каждого из наших концертов, чтобы выбрать материал и выстроить общую картину так, чтобы отразить как новые для нас страны типа Сальвадора и не забыть при этом наши любимые места типа Донингтона или Вакена».



Rod Smallwood: «The Book Of Souls World Tour стал большим событием и не только потому, что это было первое появление Bruce'a после того, как он избавился от своей болезни. Он пилотировал Ed-Force One, который прошел апгрейд с 757 на 747 боинг, что позволило нам быстрее и легче оказаться во множестве фантастических городов нашей планеты. Это турне стало нашим самым успешным туром по Великобритании и Северной Америке.



И так как события было далеко не ординарным, мы решили зафиксировать его как для нас, так и для наших поклонников. Steve проделал потрясающую работу, собирая материал из разных городов по всему свету и мы выпустим делюкс-версию этого релиза в точно такой же книге как и выходил "The Book of Souls".



И главное, как дань уважения нашим поклонникам, мы выпустим онлайн-видео концертного фильма. Мы надеемся, что фанаты со всего мира объединяться для его просмотра, ведь многие из вас попали на эти записи».



Детальная информация о дате показа будет опубликована позднее.



Трек-лист:



Iron Maiden The Book Of Souls: Live Chapter tracklist

If Eternity Should Fail - Sydney, Australia

Speed of Light - Cape Town, South Africa

Wrathchild - Dublin, Ireland

Children of the Damned - Montreal, Canada

Death or Glory - Wroclaw, Poland

The Red and the Black - Tokyo, Japan

The Trooper - San Salvador, El Salvador

Powerslave - Trieste, Italy

The Great Unknown - Newcastle, UK

The Book of Souls - Donington, UK

Fear of the Dark - Fortaleza, Brazil

Iron Maiden - Buenos Aires, Argentina

Number of the Beast - Wacken, Germany

Blood Brothers - Donington, UK

Wasted Years - Rio de Janeiro, Brazil http://www.ironmaiden.com















