сегодня



Вокалист IRON MAIDEN : «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою цену» Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson в недавнем интервью ответил на вопрос, с какими препятствиями сталкиваются молодые артисты:



«У них сложная работа, потому как цифровое скачивание... Хорошо, не цифровое скачивание само по себе, а результаты Napster'a и ему подобных, хотя скачивание и стало своеобразным мейнстримом, Napster попросту уничтожил тот факт, что у музыки есть цена, и это ужасно. Я считаю, что того, кто придумал Napster, нужно посадить, и может ,он и отсидел — он заслуживал этого. Это был акт чистого эгоистичного разрушения. И всё, что он сделал, использовал энтузиазм аудитории... Потому что она не глупа — они могут получить всю эту музыку бесплатно, так почему бы этого не делать? Они просто не осознают, что они попросту уничтожают целую культуру.



Группы типа нас, а мы всё ещё записываем альбомы, мы просто приняли тот факт, что мы не сможем получить просто никаких денег за них. Мы по-прежнему это делаем, потому можем, нам это нравится и у нас есть новая музыка. Но то, что для нас в плюс — это возможность ездить в туры и зарабатывать на концертах. Другие команды, те, кто только появляется с отличной музыкой, не обладают подобной роскошью. И печально наблюдать за целым поколением музыкантов, людей, являющихся удивительными музыкантами, которым ничего не платят за их замечательные работы.



Я получаю деньги, когда они продают мою книгу. Но разница в том, что я потратил два с половиной месяца на её создание и получаю роялти, и, на самом деле, это очень разумно, это очень справедливо. Если бы книга была альбомом и я потратил бы на это два с половиной месяца, мне бы пришлось её отдать, потому что люди готовы платить за книгу, но не готовы платить за альбом. Это печальная реальность, и от этого очень грустно. Сейчас я понятия не имею, где мы и какими будем в будущем. Есть вероятность того, что цифровой мир станет немного меняться, и чуть больше денег будет уходить артистам.



Когда дело доходит до большинства людей, они могут сидеть и слушать альбом, может, пить пинту пива или банку энергетика или что-то ещё. Так что они могут заплатить за энергетик, но не они не хотят платить за альбом. И это очень печально.



Я считаю, что необходимо доносить тот факт, что у музыки есть своя цена, и у музыкантов она есть; они тратят годы работы на создание того, что будет развлекать людей».















+9 -3



( 19 )





просмотров: 1598

