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*Iron Maiden*



31 янв 2018 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою цену»

19 янв 2018 : 		 BRUCE DICKINSON любит песни, записанные с Blaze'ом в IRON MAIDEN

10 янв 2018 : 		 Новое пиво от IRON MAIDEN

24 ноя 2017 : 		 Трейлер к новой игре IRON MAIDEN

16 ноя 2017 : 		 Новый релиз IRON MAIDEN доступен для просмотра

13 ноя 2017 : 		 IRON MAIDEN начнут с Эстонии

8 ноя 2017 : 		 Закулисное видео IRON MAIDEN

7 ноя 2017 : 		 Трейлер нового релиза IRON MAIDEN

2 ноя 2017 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о своих словах, что они лучше, чем METALLICA

18 окт 2017 : 		 Маскот IRON MAIDEN в 'Angry Birds Evolution'

17 окт 2017 : 		 Маскот IRON MAIDEN в 'Angry Birds Evolution'

9 окт 2017 : 		 Первый альбом IRON MAIDEN мог звучать как QUEEN

22 сен 2017 : 		 BRUCE DICKINSON о появлении в IRON MAIDEN

21 сен 2017 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

20 сен 2017 : 		 Новый релиз IRON MAIDEN выйдет осенью

29 авг 2017 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

24 авг 2017 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN показал Ягуар

23 авг 2017 : 		 STEVE HARRIS хочет сделать из своего дома отель для фанатов IRON MAIDEN

22 авг 2017 : 		 Комиксы IRON MAIDEN выйдут осенью

2 авг 2017 : 		 Трейлер нового пива IRON MAIDEN

26 июл 2017 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

5 июл 2017 : 		 IRON MAIDEN выпускают новое пиво

4 июл 2017 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

30 июн 2017 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Когда я только пришёл, меня поразило, как быстро они играют»

28 июн 2017 : 		 Комикс IRON MAIDEN выйдет летом

26 июн 2017 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

20 июн 2017 : 		 Дети реагируют на IRON MAIDEN

9 июн 2017 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

4 июн 2017 : 		 IRON MAIDEN открыли тур по Северной Америке

30 май 2017 : 		 IRON MAIDEN поблагодарили поклонников

28 май 2017 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о событиях в Манчестере

23 май 2017 : 		 IRON MAIDEN продолжат британский тур

18 май 2017 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

15 май 2017 : 		 IRON MAIDEN не парятся, что их не крутят на радио

12 май 2017 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

11 май 2017 : 		 Трейлер переизданий альбомов IRON MAIDEN

10 май 2017 : 		 Басист IRON MAIDEN о новом этапе тура

7 май 2017 : 		 В туровом автобусе с IRON MAIDEN

1 май 2017 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 апр 2017 : 		 График текущего турне IRON MAIDEN был составлен с учётом чемпионата мира по снукеру

29 апр 2017 : 		 IRON MAIDEN в Германии

24 апр 2017 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

24 апр 2017 : 		 Туровое интро от IRON MAIDEN

21 апр 2017 : 		 IRON MAIDEN добавили в свою прошлогоднюю игру элементы MOBA

21 апр 2017 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

3 апр 2017 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о закрытии небольших клубов

29 мар 2017 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

26 мар 2017 : 		 Винилы IRON MAIDEN выйдут в этом году

28 фев 2017 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

23 фев 2017 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN признался в любви к поклонникам

9 фев 2017 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

30 янв 2017 : 		 NICKO MCBRAIN о планах IRON MAIDEN на 2017 год

27 янв 2017 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

25 янв 2017 : 		 DAVID ELLEFSON, NITA STRAUSS, TONY MACALPINE, JILL JANUS исполняют IRON MAIDEN

20 янв 2017 : 		 IRON MAIDEN вернутся в США в 2017-м

6 дек 2016 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

5 дек 2016 : 		 Басист IRON MAIDEN: «У меня будет насыщенный 2017 год»

6 ноя 2016 : 		 Рождественский свитер IRON MAIDEN

26 окт 2016 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Брать деньги за разогрев неправильно!»

25 окт 2016 : 		 'Lullaby Renditions Of Iron Maiden' выйдут осенью

24 окт 2016 : 		 BRUCE DICKINSON получил хоккейный свитер

11 окт 2016 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

23 сен 2016 : 		 IRON MAIDEN поедут в тур с SHINEDOWN

6 сен 2016 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

5 сен 2016 : 		 Новая версия книги об IRON MAIDEN выйдет осенью

2 сен 2016 : 		 Вышло новое пиво IRON MAIDEN

28 авг 2016 : 		 IRON MAIDEN вторые в чартах

16 авг 2016 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

10 авг 2016 : 		 IRON MAIDEN о туре

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления IRON MAIDEN

4 авг 2016 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мы всегда делаем отличные записи!»

31 июл 2016 : 		 Концерт IRON MAIDEN в прямом эфире

29 июл 2016 : 		 В самолете с IRON MAIDEN

25 июл 2016 : 		 IRON MAIDEN в десятке самых успешных туров

22 июл 2016 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

20 июл 2016 : 		 Басист IRON MAIDEN вновь снизил цену на дом

15 июл 2016 : 		 IRON MAIDEN на арфах

6 июл 2016 : 		 Вышла игра от IRON MAIDEN

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

2 июл 2016 : 		 Вокалист IRON MAIDEN продегустировал новый портер от группы

17 июн 2016 : 		 BRUCE DICKINSON о недавних концертах IRON MAIDEN

17 июн 2016 : 		 IRON MAIDEN простились с самолетом

16 июн 2016 : 		 Басист IRON MAIDEN о здоровье BRUCE'a DICKINSON'a, визите в Китай и прочем

12 июн 2016 : 		 IRON MAIDEN приземлились в Англии

12 июн 2016 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: "BRUCE DICKINSON - мой герой!"

9 июн 2016 : 		 Наружную рекламу концерта IRON MAIDEN запретили в Литве

9 июн 2016 : 		 Менеджер IRON MAIDEN о текущем туре: «Это не те шоу, какие стоит пропускать»

7 июн 2016 : 		 BRUCE DICKINSON провёл видео-экскурсию по самолёту IRON MAIDEN

6 июн 2016 : 		 Шведский поклонник IRON MAIDEN утонул в Дунае после выступления группы

6 июн 2016 : 		 IRON MAIDEN предложили отдохнуть под сенью TROOPER'a

3 июн 2016 : 		 Концертное видео от IRON MAIDEN

3 июн 2016 : 		 IRON MAIDEN в Германии

2 июн 2016 : 		 Самолёт IRON MAIDEN участвует в берлинском авиасалоне

24 май 2016 : 		 IRON MAIDEN в Африке

24 май 2016 : 		 Как IRON MAIDEN готовятся к выступлению

20 май 2016 : 		 Как собирают сцену для IRON MAIDEN

15 май 2016 : 		 Вокалист IRON MAIDEN приструнил буйного зрителя

12 май 2016 : 		 Туровая футболка IRON MAIDEN спасла жизнь австралийца

12 май 2016 : 		 Басист IRON MAIDEN объяснил зачем в группе три гитариста

10 май 2016 : 		 Вокалист IRON MAIDEN забыл микрофон в другом костюме

10 май 2016 : 		 Пиву от IRON MAIDEN исполнилось три года

29 апр 2016 : 		 Вокалист IRON MAIDEN прокомментировал китайскую цензуру

27 апр 2016 : 		 Гитаристу IRON MAIDEN не нужны Грэмми и место в Зале славы рок-н-ролла

26 апр 2016 : 		 IRON MAIDEN в Китае

24 апр 2016 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN рассказал как бросил пить

23 апр 2016 : 		 IRON MAIDEN уважают не только футбол

21 апр 2016 : 		 Вышла книга об альбоме IRON MAIDEN "Somewhere In Time"

21 апр 2016 : 		 Данные о сборах IRON MAIDEN

17 апр 2016 : 		 IRON MAIDEN в Лос-Анджелесе

16 апр 2016 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN не хочет играть с двумя бочками

13 апр 2016 : 		 Самолет IRON MAIDEN в действии: вид изнутри

12 апр 2016 : 		 Презентация фирменных наушников от IRON MAIDEN

12 апр 2016 : 		 Самолет IRON MAIDEN в действии

6 апр 2016 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN бросил пить под влиянием болезни BRUCE'a DICKINSON'а

4 апр 2016 : 		 Гитарист IRON MAIDEN назвал текущий период "своим любимым" в истории группы

1 апр 2016 : 		 Басист IRON MAIDEN заверил, что группа не превратится в ностальгический ансамбль

31 мар 2016 : 		 IRON MAIDEN в Madison Square Garden

31 мар 2016 : 		 Скоро появится модель самолета IRON MAIDEN

30 мар 2016 : 		 Басист IRON MAIDEN упал на сцене

23 мар 2016 : 		 Басист IRON MAIDEN распустил бы группу, если бы BRUCE DICKINSON не поправился

22 мар 2016 : 		 Самолёт IRON MAIDEN возвращается в воздух!

22 мар 2016 : 		 Новое пиво от IRON MAIDEN

22 мар 2016 : 		 IRON MAIDEN в Бразилии

19 мар 2016 : 		 IRON MAIDEN в Аргентине

15 мар 2016 : 		 IRON MAIDEN в Сальвадоре

12 мар 2016 : 		 Самолёт IRON MAIDEN попал в серьёзную аварию

12 мар 2016 : 		 IRON MAIDEN выпустят сингл "Empire Of The Clouds"

8 мар 2016 : 		 Официальное видео с выступления IRON MAIDEN

6 мар 2016 : 		 Рассказ о мерчендайзе IRON MAIDEN

1 мар 2016 : 		 Трейлер новой игры IRON MAIDEN

29 фев 2016 : 		 У IRON MAIDEN слишком тяжелый самолет

28 фев 2016 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

25 фев 2016 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

23 фев 2016 : 		 Внутри самолета IRON MAIDEN

19 фев 2016 : 		 Прогулка рядом с новым самолетом IRON MAIDEN

18 фев 2016 : 		 Новый самолет IRON MAIDEN

23 янв 2016 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

19 янв 2016 : 		 Игра от IRON MAIDEN появится летом

2 янв 2016 : 		 Гитарист IRON MAIDEN исполняет MOTÖRHEAD, THE BEATLES

22 дек 2015 : 		 Поздравление от IRON MAIDEN

8 дек 2015 : 		 10-летний мальчик исполняет IRON MAIDEN

7 дек 2015 : 		 Наушники IRON MAIDEN доступны за 300 долларов

4 дек 2015 : 		 BRUCE DICKINSON вспомнил, как увидел женский трибьют IRON MAIDEN

16 ноя 2015 : 		 RICHIE FAULKNER мог оказаться в IRON MAIDEN?

6 ноя 2015 : 		 Официальное кольцо от IRON MAIDEN

19 окт 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мой рак не от орального секса»

17 окт 2015 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN хочет отыграть концерт с оркестром

15 окт 2015 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о процессе сочинения материала

1 окт 2015 : 		 IRON MAIDEN объявили даты по США

28 сен 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Чем лучше ты становишься как музыкант, тем проще тебе создавать бездушную и никудышную музыку»

25 сен 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Lady Gaga определённо лучше, чем MADONNA»

25 сен 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я не знал, что "Tears Of A Clown" о Робине Уильямсе»

23 сен 2015 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Мы всегда делали то, что хотели»

22 сен 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы понятия не имеем, как быть клёвыми»

20 сен 2015 : 		 NICKO MCBRAIN рассказал, как стать "вторыми IRON MAIDEN"

19 сен 2015 : 		 Музыканты IRON MAIDEN "ненавидели" панк-рокеров

17 сен 2015 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN стал первым в 24 странах

17 сен 2015 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN молился за здоровье BRUCE'a DICKINSON'a

15 сен 2015 : 		 IRON MAIDEN не станут исполнять "Empire Of The Clouds" на концертах

14 сен 2015 : 		 Первые даты нового тура IRON MAIDEN

14 сен 2015 : 		 IRON MAIDEN стали четвёртыми в США

12 сен 2015 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN считает "The Book Of Souls" лучшим альбомом группы за всю историю

12 сен 2015 : 		 IRON MAIDEN вновь первые в Великобритании

10 сен 2015 : 		 Реклама нового альбома IRON MAIDEN подверглась критике в Германии

9 сен 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN об инциденте в Axl'ом Rose'ом

8 сен 2015 : 		 IRON MAIDEN близки к тому, чтобы пятый раз возглавить чарты

7 сен 2015 : 		 LADY GAGA проснулась в пять утра чтобы скачать новый альбом IRON MAIDEN

7 сен 2015 : 		 IRON MAIDEN и ONKYO представили наушники

7 сен 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN исполняет "Empire Of The Clouds"

6 сен 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового альбома IRON MAIDEN

6 сен 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN не знает, что такое Twitter

4 сен 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN об оральном сексе и раке языка

3 сен 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN доставил поклонников на прослушивание нового альбома

2 сен 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о положении дел в индустрии

30 авг 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN надеется, что "The Book of Souls" не станет последним альбомом группы

28 авг 2015 : 		 Игра от IRON MAIDEN

25 авг 2015 : 		 IRON MAIDEN полетят в мировой тур на новом Боинге

25 авг 2015 : 		 В новый альбом IRON MAIDEN войдет песня в честь Робина Уильямса

21 авг 2015 : 		 LADY GAGA: «Я следующая IRON MAIDEN!»

19 авг 2015 : 		 Рассказ о создании видео IRON MAIDEN

18 авг 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о своем лечении

15 авг 2015 : 		 На новом альбоме IRON MAIDEN будут партии для рояля и оркестра

15 авг 2015 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о 'The Book Of Souls': "Считаю, это фантастический альбом!"

14 авг 2015 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

7 авг 2015 : 		 Новый сингл IRON MAIDEN появится через неделю

30 июл 2015 : 		 Фрагмент нового трека IRON MAIDEN

29 июл 2015 : 		 Гитарист IRON MAIDEN рассказал о новом альбоме

17 июл 2015 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о новом альбоме

16 июл 2015 : 		 IRON MAIDEN отметят 10 миллионов пинт "Trooper" новой версией

5 июл 2015 : 		 IRON MAIDEN получили награду O2 Silver Clef

4 июл 2015 : 		 У вокалиста IRON MAIDEN было две опухоли

2 июл 2015 : 		 Басист IRON MAIDEN: "Bruce спел на альбоме лучше чем всегда"

23 июн 2015 : 		 Новый сингл IRON MAIDEN выйдет в августе

18 июн 2015 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN выйдет в сентябре

15 июн 2015 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN выступил впервые за 37 лет

18 май 2015 : 		 Вокалист IRON MAIDEN «чист»!

27 апр 2015 : 		 Рассказ о ремастеринге IRON MAIDEN

13 апр 2015 : 		 Каталог IRON MAIDEN прошел специальный мастеринг для iTunes

10 апр 2015 : 		 JOHN BONHAM исполняет IRON MAIDEN

26 мар 2015 : 		 IRON MAIDEN «настроены очень оптимистично» по поводу здоровья вокалиста

26 мар 2015 : 		 IRON MAIDEN получат награду O2 Silver Clef

8 мар 2015 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN и TIM 'RIPPER' OWENS исполнили 'Wrathchild'

5 мар 2015 : 		 Менеджер IRON MAIDEN о состоянии здоровья вокалиста

3 мар 2015 : 		 Бывший клавишник IRON MAIDEN выпустит новую песню

28 фев 2015 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о новом альбоме и болезни вокалиста

24 фев 2015 : 		 Участники состава IRON MAIDEN за 1977 год вновь собрались вместе

19 фев 2015 : 		 У вокалиста IRON MAIDEN обнаружен рак

1 фев 2015 : 		 IRON MAIDEN предлагают фэнам прокатиться на фирменном скейтборде

17 янв 2015 : 		 Коллекционный бюст EDDIE от IRON MAIDEN

13 янв 2015 : 		 Фирменное пиво IRON MAIDEN вышло в баночном варианте

9 янв 2015 : 		 IRON MAIDEN и ONKYO представят линейку "Maiden Audio"

21 дек 2014 : 		 Фанаты не смогли вернуть песню IRON MAIDEN в чарты

17 дек 2014 : 		 IRON MAIDEN запишут новый альбом в 2015 году?

15 дек 2014 : 		 Анимационные клипы по мотивам композиций IRON MAIDEN

8 дек 2014 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN на вечеринке Rock N Roll Ribs

2 дек 2014 : 		 Фанаты хотят вернуть песню IRON MAIDEN в чарты

13 ноя 2014 : 		 Рассказ о виниле IRON MAIDEN

31 окт 2014 : 		 BRUCE DICKINSON: «Слава — это фекалии творчества»

19 окт 2014 : 		 IRON MAIDEN в рекламе Порше

27 авг 2014 : 		 IRON MAIDEN переиздают классику на виниле

12 авг 2014 : 		 Вокалист IRON MAIDEN получил награду CAMRA

5 авг 2014 : 		 CHRIS MASON сделал новую маску в духе IRON MAIDEN

31 июл 2014 : 		 IRON MAIDEN: официальная съемка полета Bruce'a Dickinson'a

8 июл 2014 : 		 По словам вокалиста IRON MAIDEN, группа планирует открытие интерактивного музея

7 июл 2014 : 		 Лидер IRON MAIDEN пролетел на самолете первой мировой

17 июн 2014 : 		 'The Trooper' IRON MAIDEN таким, каким вы его никогда не слышали

13 июн 2014 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

7 июн 2014 : 		 Профессиональное видео всего выступления IRON MAIDEN

2 июн 2014 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

30 май 2014 : 		 IRON MAIDEN пожертвуют часть средств пострадавшим от наводнения в Сербии

18 май 2014 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от HARP TWINS

10 май 2014 : 		 IRON MAIDEN продали пять миллионов пинт пива за год

7 май 2014 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN вместе с чемпионом по снукеру исполняет R.E.M., THE MONKEES

28 апр 2014 : 		 Новая фигурка IRON MAIDEN

6 мар 2014 : 		 Продано более 3,5 млн пинт пива IRON MAIDEN

29 дек 2013 : 		 IRON MAIDEN НЕ используют онлайн-пиратов для составления туров

27 дек 2013 : 		 IRON MAIDEN используют онлайн-пиратов для составления туров

1 дек 2013 : 		 Компания IRON MAIDEN названа одной их самых быстрорастущих в Британии

29 ноя 2013 : 		 IRON MAIDEN выпустили мячи для гольфа

26 ноя 2013 : 		 'Run To The Hills' IRON MAIDEN таким, каким вы никогда не слышали

12 ноя 2013 : 		 Речь вокалиста IRON MAIDEN на 'Campus Party'

18 окт 2013 : 		 Фанат IRON MAIDEN не получит никакой компенсации

17 окт 2013 : 		 IRON MAIDEN продали более двух миллионов пинт пива

11 окт 2013 : 		 Басист IRON MAIDEN снизил цену на продажу дома на миллион

2 окт 2013 : 		 Гитарист IRON MAIDEN говорит, что планы группы на следующий год пока не определены

24 сен 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления IRON MAIDEN

19 сен 2013 : 		 IRON MAIDEN снимут концерты в Бразилии

18 сен 2013 : 		 Вокалист IRON MAIDEN опроверг информацию о производстве дронов для армии США

17 сен 2013 : 		 NICKO MCBRAIN хотел бы выйти на сцену собственного фестиваля IRON MAIDEN

13 сен 2013 : 		 Видео полного концерта IRON MAIDEN

27 авг 2013 : 		 Туровый дневник IRON MAIDEN

30 июл 2013 : 		 Туровый дневник IRON MAIDEN

23 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления IRON MAIDEN

22 июл 2013 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

12 июл 2013 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

10 июл 2013 : 		 Пиво IRON MAIDEN теперь продают в палате общин

8 июл 2013 : 		 Пилот Spitfire о пролете перед шоу IRON MAIDEN

6 июл 2013 : 		 Туровый дневник IRON MAIDEN

4 июл 2013 : 		 Произведено более миллиона пинт пива IRON MAIDEN

27 июн 2013 : 		 IRON MAIDEN запустили специальный сайт для продажи пива

26 июн 2013 : 		 Посвящение IRON MAIDEN от гитариста ANTHRAX

24 июн 2013 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

16 июн 2013 : 		 Spitfire открыл выступление IRON MAIDEN

6 июн 2013 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN отпраздновал день рождения на сцене

29 май 2013 : 		 IRON MAIDEN открыли европейскую часть тура 'Maiden England'

28 май 2013 : 		 Пиво IRON MAIDEN будет продаваться в Швеции

12 май 2013 : 		 Пиво IRON MAIDEN запретили в Швеции?

9 май 2013 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о разнице разливного и бутылочного Trooper'a

30 апр 2013 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN провёл матч по фехтованию с олимпийский призёром Лондона

30 апр 2013 : 		 Сын барабанщика IRON MAIDEN арестован за грабёж

30 апр 2013 : 		 Шведские пенсионеры использовали записи IRON MAIDEN, чтобы отомстить шумным соседям

26 апр 2013 : 		 Производители пива IRON MAIDEN перешли на шестидневку

23 апр 2013 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN выйдет в следующем году?

19 апр 2013 : 		 Жена барабанщика IRON MAIDEN обвиняется в нанесении побоев неизвестному мужчине

13 апр 2013 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN верит, что музыка способна помочь в лечении любых недугов

9 апр 2013 : 		 IRON MAIDEN отыграют несколько шоу в США с MEGADETH

30 мар 2013 : 		 Бывшего барабанщика IRON MAIDEN проводили в последний путь

29 мар 2013 : 		 Фрагмент нового DVD IRON MAIDEN

26 мар 2013 : 		 Семплы "Maiden England" IRON MAIDEN

23 мар 2013 : 		 Фрагмент нового DVD IRON MAIDEN

20 мар 2013 : 		 Фрагмент нового DVD IRON MAIDEN

16 мар 2013 : 		 Участники SLAYER, MEGADETH, JUDAS PRIEST, SAXON о смерти бывшего барабанщика IRON MAIDEN

16 мар 2013 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN о смерти Клайва Бёрра

13 мар 2013 : 		 Умер бывший барабанщик IRON MAIDEN

13 мар 2013 : 		 Пиво от IRON MAIDEN

5 мар 2013 : 		 Классика IRON MAIDEN на арфах!

3 мар 2013 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о ситуации с Dave'ом Lombardo и Bill'ом Ward'ом

20 фев 2013 : 		 IRON MAIDEN как учебное пособие

19 фев 2013 : 		 Талисман IRON MAIDEN принял участие в бразильском карнавале

12 фев 2013 : 		 'Maiden England '88' DVD IRON MAIDEN выйдет в марте; трейлер доступен для просмотра

20 янв 2013 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN поддержал школу рока

14 янв 2013 : 		 SABATON откроют российские концерты IRON MAIDEN

12 янв 2013 : 		 Доступна реплика боинга IRON MAIDEN, на котором группа летала во время тура 'Somewhere Back In Time'

12 янв 2013 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от RYAN ADAMS'а из "Калифрении"

4 янв 2013 : 		 Вокалист IRON MAIDEN не собирается переносить бизнес в США

16 дек 2012 : 		 Рождественская открытка IRON MAIDEN 1980 года была продана более чем за 800 долларов

10 дек 2012 : 		 Вокалист IRON MAIDEN выступил на "Entrepreneurs Wales 2012"

5 дек 2012 : 		 METAL HAMMER GREECE выпустил трибьют-IRON MAIDEN

4 дек 2012 : 		 IRON MAIDEN приедут в Россию летом

27 ноя 2012 : 		 Басист IRON MAIDEN продает дом

4 ноя 2012 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о предпринимательской деятельности

2 ноя 2012 : 		 Новые кроссовки от VANS And IRON MAIDEN

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16 окт 2012 : 		 STEVE HARRIS не уверен, что IRON MAIDEN хватит на десять лет

3 окт 2012 : 		 Данные о продаже сольного альбома басиста IRON MAIDEN

3 окт 2012 : 		 Выступление IRON MAIDEN в Стокгольме продано за рекордное время

3 окт 2012 : 		 Видео с сольного альбома басиста IRON MAIDEN

26 сен 2012 : 		 IRON MAIDEN будет первой рок-группой, которая сыграет на новом национальном стадионе Швеции

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19 сен 2012 : 		 IRON MAIDEN: репортаж с западного побережья

2 сен 2012 : 		 IRON MAIDEN выпустят 'Maiden England' с ранее неопубликованными съемками

30 авг 2012 : 		 Вокалист IRON MAIDEN принял участие в Grasmere Sport's Guides Race

29 авг 2012 : 		 Басист IRON MAIDEN о сольном альбоме

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17 авг 2012 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о кавер-версии DEEP PURPLE

9 авг 2012 : 		 Видео полного концерта IRON MAIDEN

8 авг 2012 : 		 Репортаж о канадской части тура IRON MAIDEN

25 июл 2012 : 		 Басист IRON MAIDEN выпускает сольный альбом

22 июл 2012 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

16 июл 2012 : 		 IRON MAIDEN: репортаж с восточного побережья

12 июл 2012 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

4 июл 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления IRON MAIDEN

2 июл 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления IRON MAIDEN

28 июн 2012 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

27 июн 2012 : 		 Съёмка выступления IRON MAIDEN в Атланте

25 июн 2012 : 		 Вокалист IRON MAIDEN очень доволен началом тура

23 июн 2012 : 		 IRON MAIDEN открыли 'Maiden England World Tour'

21 июн 2012 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: "Никаких планов для нового студийного альбома"

21 июн 2012 : 		 Видео с репетиции IRON MAIDEN к новому туру

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2 май 2012 : 		 Вокалист IRON MAIDEN основал собственную компанию по обслуживанию самолетов

24 апр 2012 : 		 Гитарист IRON MAIDEN в программе VH1 CLASSIC 'That Metal Show'

26 мар 2012 : 		 Фрагмент нового DVD IRON MAIDEN

22 мар 2012 : 		 Представление нового релиза IRON MAIDEN

19 мар 2012 : 		 Трейлер к документальному фильму IRON MAIDEN

16 мар 2012 : 		 Винил IRON MAIDEN "En Vivo!"

14 мар 2012 : 		 Фрагмент нового DVD IRON MAIDEN

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8 фев 2012 : 		 Вокалист IRON MAIDEN провёл три ночи на атомной субмарине

6 фев 2012 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN не знает, когда будет новый альбом

30 янв 2012 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: "У нас будет небольшой тур в этом году"

23 янв 2012 : 		 Трейлер нового концертного релиза IRON MAIDEN

18 янв 2012 : 		 В кокпите самолета с вокалистом IRON MAIDEN

17 янв 2012 : 		 Новый концертный релиз IRON MAIDEN выйдет в марте

2 янв 2012 : 		 Важный анонс от IRON MAIDEN

22 дек 2011 : 		 "Открываем" вино от IRON MAIDEN

17 дек 2011 : 		 Британский политик не смог носить футболку IRON MAIDEN в палате общин

14 дек 2011 : 		 Авиасимулятор вокалиста IRON MAIDEN

25 ноя 2011 : 		 Первый совместный тур двух вокалистов IRON MAIDEN

24 ноя 2011 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о своих планах

24 ноя 2011 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: "Ed Force еще взлетит!"

22 ноя 2011 : 		 Вокалист IRON MAIDEN возвращается в музыку на полную ставку?

13 ноя 2011 : 		 Видео с вечера с барабанщиком IRON MAIDEN

26 окт 2011 : 		 «Колыбельные версии» песен IRON MAIDEN поступили в продажу

26 окт 2011 : 		 Редкий винил IRON MAIDEN ушел более чем за 3 000$

22 окт 2011 : 		 Закулисные съемки с лондонского концерта IRON MAIDEN

1 окт 2011 : 		 Ударная установка от IRON MAIDEN

30 авг 2011 : 		 Вокалист IRON MAIDEN совершит один из первых рейсов после урагана Айрин

15 авг 2011 : 		 Две новые книги об IRON MAIDEN

8 авг 2011 : 		 Вокалист IRON MAIDEN осудил норвежского убийцу и сказал, что музыка группы «объединяет людей»

5 авг 2011 : 		 IRON MAIDEN выпустят ”как минимум ещё один альбом”

2 авг 2011 : 		 Полёты с вокалистом IRON MAIDEN Брюсом Дикинсоном

20 июл 2011 : 		 Вокалист IRON MAIDEN получил почётную докторскую степень в области музыки

1 июл 2011 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN: «Я завидую выступлениям SLIPKNOT!»

26 июн 2011 : 		 Песня IRON MAIDEN в кампании против кражи музыки

24 июн 2011 : 		 Фотокнига об IRON MAIDEN выйдет в октябре

20 июн 2011 : 		 IRON MAIDEN в чартах "Hot Tours"

16 июн 2011 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

7 июн 2011 : 		 BRUCE DICKINSON о том, почему IRON MAIDEN лучше METALLICA

1 июн 2011 : 		 Альбом IRON MAIDEN назван лучшим за 10 лет в Швеции

27 май 2011 : 		 LADY GAGA: «IRON MAIDEN изменили мою жизнь»

17 май 2011 : 		 LADY GAGA встретилась с фронтменом IRON MAIDEN

13 май 2011 : 		 Вокалист IRON MAIDEN будет пилотировать самолёты ICELANDIC EXPRESS

7 май 2011 : 		 Компиляция IRON MAIDEN выйдет в июне

22 апр 2011 : 		 LADY GAGA стала «роуди» IRON MAIDEN

19 апр 2011 : 		 LADY GAGA посетила концерт IRON MAIDEN в Тампе

7 апр 2011 : 		 IRON MAIDEN снимут концерты в Аргентине и Чили для DVD

28 мар 2011 : 		 IRON MAIDEN представили нового Eddie

25 мар 2011 : 		 IRON MAIDEN продали в России билетов больше, чем на 2 миллиона $

15 мар 2011 : 		 Сборник лучшего от IRON MAIDEN

13 мар 2011 : 		 IRON MAIDEN отменили два шоу в Японии

5 мар 2011 : 		 Дети исполнили классику IRON MAIDEN

18 фев 2011 : 		 Сингапурские фэны IRON MAIDEN были недовольны очередью

17 фев 2011 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о Ed Force One

14 фев 2011 : 		 IRON MAIDEN получили Грэмми

10 фев 2011 : 		 IRON MAIDEN прилетели в Москву

9 фев 2011 : 		 Вокалист IRON MAIDEN лично посадит самолет с группой в Москве

1 фев 2011 : 		 Самолёт IRON MAIDEN “Ed Force One”: вид изнутри

14 дек 2010 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN сыграл на "Rock N Roll Ribs"

10 дек 2010 : 		 Участники IRON MAIDEN рассказали о создании последнего альбома

9 дек 2010 : 		 Аккорды IRON MAIDEN "The Final Frontier"

1 дек 2010 : 		 Гитарист IRON MAIDEN работает с вокалистом INXS

10 ноя 2010 : 		 "Rhythms Of The Beast" вышел на DVD

3 ноя 2010 : 		 Вокалист IRON MAIDEN в благотворительном проекте

3 ноя 2010 : 		 IRON MAIDEN: "Вокруг света за 66 дней"

2 ноя 2010 : 		 Вокалист IRON MAIDEN номинирован на награду "Face of Travel 2010"

20 окт 2010 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN доставил ФК "Ливерпуль" в Неаполь

21 сен 2010 : 		 Вокалист IRON MAIDEN назначен маркетинговым директором ASTRAEUS AIRLINES

7 сен 2010 : 		 Семплы со "String Tribute" IRON MAIDEN

6 сен 2010 : 		 Поклонники IRON MAIDEN следуют за группой и в цифровую эру

4 сен 2010 : 		 IRON MAIDEN продолжают лидировать в Европе

26 авг 2010 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN попал в Top 5 США

21 авг 2010 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: "Я совершенно холоден к реалити-шоу"

20 авг 2010 : 		 Ударник IRON MAIDEN: "Попасть на первое место в США было бы замечательно"

19 авг 2010 : 		 IRON MAIDEN неплохо посидели в пабе

31 июл 2010 : 		 Игра от IRON MAIDEN

30 июл 2010 : 		 Steve Harris: "Когда Bruce ушел, я думал о том, чтобы прекратить IRON MAIDEN"

29 июл 2010 : 		 Новый METAL HAMMER выйдет с 3D обложкой IRON MAIDEN

28 июл 2010 : 		 Художник IRON MAIDEN об обложке "The Final Frontier"

13 июл 2010 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

10 июл 2010 : 		 Авторство песен на новом альбоме IRON MAIDEN

9 июл 2010 : 		 Тизер нового видео IRON MAIDEN

9 июл 2010 : 		 Музыкальный художник превратит музыку IRON MAIDEN в живопись

5 июл 2010 : 		 Видео с концерта IRON MAIDEN в Виннипеге

2 июл 2010 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о новом альбоме

30 июн 2010 : 		 BRUCE DICKINSON посвятил песню DIO

25 июн 2010 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: "MP3 "El Dorado" 'похоже на дерьмо'"

13 июн 2010 : 		 Концертное видео новой песни IRON MAIDEN

10 июн 2010 : 		 IRON MAIDEN открыли турне

8 июн 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома IRON MAIDEN

6 июн 2010 : 		 IRON MAIDEN начали отсчет

18 май 2010 : 		 IRON MAIDEN о смерти DIO

7 май 2010 : 		 KEVIN SHIRLEY о работе с IRON MAIDEN

18 апр 2010 : 		 DVD IRON MAIDEN стал лучшим в Канаде

15 апр 2010 : 		 Гитарист IRON MAIDEN поддерживает кампанию по продаже каменного пениса

16 фев 2010 : 		 IRON MAIDEN завершили запись альбома

15 янв 2010 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о своем ресторане

4 янв 2010 : 		 IRON MAIDEN: "8 песен уже написаны"

17 дек 2009 : 		 IRON MAIDEN возвращаются на Wacken Open Air

8 ноя 2009 : 		 IRON MAIDEN едут в Париж, где начнут работу над новым альбомом

29 сен 2009 : 		 Бар STEVE'а HARRIS'a все таки не закроют

23 сен 2009 : 		 Закрывается Eddie's Bar Стива Харриса

22 июл 2009 : 		 Таких IRON MAIDEN вы ещё не слышали!

7 май 2009 : 		 Создатель комиксов ответил IRON MAIDEN

5 май 2009 : 		 IRON MAIDEN против "Iron And The Maiden"

24 апр 2009 : 		 IRON MAIDEN готовятся к записи нового альбома

20 апр 2009 : 		 Документальный фильм IRON MAIDEN "Flight 666" выйдет на Blu-ray

25 мар 2009 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о работе над новым альбом

10 мар 2009 : 		 В Колумбии арестовано 111 фэнов IRON MAIDEN

4 фев 2009 : 		 Дочка басиста IRON MAIDEN разделась для журнала "FHM"

10 дек 2008 : 		 Новый продукт от IRON MAIDEN

21 авг 2008 : 		 DVD с московского концерта IRON MAIDEN?

18 авг 2008 : 		 IRON MAIDEN уже в Москве

7 авг 2008 : 		 Iron Maiden привезет в Москву более 200 друзей и родственников

29 июл 2008 : 		 Билеты на концерт IRON MAIDEN без наценки

21 июл 2008 : 		 IRON MAIDEN: "The Trooper", "Piece Of Mind" - новая модель обуви в продаже

13 июл 2008 : 		 IRON MAIDEN отменили свое выступление в Испании

30 июн 2008 : 		 Стартовало европейское турне IRON MAIDEN

25 июн 2008 : 		 METALLICA, MACHINE HEAD, DREAM THEATER записали трибьют IRON MAIDEN

17 апр 2008 : 		 IRON MAIDEN в России!

14 мар 2008 : 		 IRON MAIDEN предупреждают о сайтах, сообщающих неверную информацию о туре

13 мар 2008 : 		 IRON MAIDEN выпустят сборник лучших песен

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29 дек 2007 : 		 IRON MAIDEN в августе выступят в Хорватии

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11 июн 2007 : 		 Новый DVD от IRON MAIDEN

19 май 2007 : 		 IRON MAIDEN анонсируют летнее турне

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2 окт 2006 : 		 Новый сингл IRON MAIDEN "Different World" выйдет в ноябре

11 сен 2006 : 		 IRON MAIDEN: Оркестровый трибьют 'Piece of Mind' в сентябре

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Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою цену»

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Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson в недавнем интервью ответил на вопрос, с какими препятствиями сталкиваются молодые артисты:

«У них сложная работа, потому как цифровое скачивание... Хорошо, не цифровое скачивание само по себе, а результаты Napster'a и ему подобных, хотя скачивание и стало своеобразным мейнстримом, Napster попросту уничтожил тот факт, что у музыки есть цена, и это ужасно. Я считаю, что того, кто придумал Napster, нужно посадить, и может ,он и отсидел — он заслуживал этого. Это был акт чистого эгоистичного разрушения. И всё, что он сделал, использовал энтузиазм аудитории... Потому что она не глупа — они могут получить всю эту музыку бесплатно, так почему бы этого не делать? Они просто не осознают, что они попросту уничтожают целую культуру.

Группы типа нас, а мы всё ещё записываем альбомы, мы просто приняли тот факт, что мы не сможем получить просто никаких денег за них. Мы по-прежнему это делаем, потому можем, нам это нравится и у нас есть новая музыка. Но то, что для нас в плюс — это возможность ездить в туры и зарабатывать на концертах. Другие команды, те, кто только появляется с отличной музыкой, не обладают подобной роскошью. И печально наблюдать за целым поколением музыкантов, людей, являющихся удивительными музыкантами, которым ничего не платят за их замечательные работы.

Я получаю деньги, когда они продают мою книгу. Но разница в том, что я потратил два с половиной месяца на её создание и получаю роялти, и, на самом деле, это очень разумно, это очень справедливо. Если бы книга была альбомом и я потратил бы на это два с половиной месяца, мне бы пришлось её отдать, потому что люди готовы платить за книгу, но не готовы платить за альбом. Это печальная реальность, и от этого очень грустно. Сейчас я понятия не имею, где мы и какими будем в будущем. Есть вероятность того, что цифровой мир станет немного меняться, и чуть больше денег будет уходить артистам.

Когда дело доходит до большинства людей, они могут сидеть и слушать альбом, может, пить пинту пива или банку энергетика или что-то ещё. Так что они могут заплатить за энергетик, но не они не хотят платить за альбом. И это очень печально.

Я считаю, что необходимо доносить тот факт, что у музыки есть своя цена, и у музыкантов она есть; они тратят годы работы на создание того, что будет развлекать людей».



IRON MAIDEN




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КомментарииСкрыть/показать 19 )

Corpsegrinder04
31 янв 2018, 12:12		Я лично в коллекцию себе покупаю хорошие диски. Но 90% это старые группы - как старые так и новые альбомы, если они того заслуживают.
А за новый помёт, из современных групп, что в уши льётся, не то что деньги жалко, жалко даже времени потраченного на скачивание и прослушивание.
Так что интернет в этом плане не однобок. Позволяет очень хорошо отфильтровать дерьмо на стадии зарождения.

decided
31 янв 2018, 12:17		Ну хер его знает, благодаря торрентам я расширил свой музыкальный кругозор в своё время. Денег бы в жизни не хватило всё покупать на дисках например. Да и чего новые группы могут предложить? Копируют друг друга, или старичков )

NightElf
31 янв 2018, 12:35		В России с странах бывшего СССР, еще до всякого интернета была вечная традиция переписывать друг у друга альбомы. Т.к. попросту невозможно было достать нужный альбом, даже если имелись деньги, так что дело это такое...
И кстати полностью согласен с двумя предыдущими комментариями!

гладиатор
31 янв 2018, 12:40		На самом деле мир изменился и теперь такой формат - данность. Поэтому, тут все стороны правы, и музыканты и слушатели. Конечно, до сих пор музыкантам тяжело принять это, отсюда такие мнения (как у Дикинсона выше), но по большему счету они уже приспособились - Брюс сам это отметил. Конечно, на заре скачиваний некоторые пытались противодействовать этому (см. Metallica vs Napster), но в конечном итоге новая реальность таки пришла. И все с ней смирились и подстроились под нее.

Но только не у нас!)) У нас динозавры вроде Кобзона и ему подобных сидящие в депутатах, до сих пор борются с ветряными мельницами..)) Они просто уже не способны воспринять и понять новую данность - эти реликты навсегда застряли в прошлом веке... Отсюда и законы запрещающие торренты и прочий бред..

Reflection
31 янв 2018, 12:40		Рассказы про "нет новых интересных групп" указывают лишь на ваше нежелание/неумение искать новую музыку. А Брюс, кстати, ту же идею повторяет, что и Джин Симмонс, просто без разговоров про "я не буду делать новый альбом, ибо его не купят".

Olynth1
31 янв 2018, 12:54		Динозавры успели и могут себе позволить с концертов стричь за былые заслуги,да и капает им прилично. Молодым не пробиться. Наверняка есть по таланту и Maiden не уступающие,но они или в супермаркетах работаю,а бренчат по субботам или на улице бренчат. Это время вторым Led Zeppelin пробиться не даст. Про то,что настоящий талант всегда найдет свою дорогу это хуйня для начальной школы. Мы может и расширяем кругозоры свои,но по факту пиздим,чего тут скрывать. Куча есть всего хорошего ,конечно,но то,что все эти ебаные технологии обесценили,в частности музыку,которая теперь доступна даже в туалете,это факт. Мы теперь и слушаем по-другому. Во времена,когда перезаписывали друг у друга,ты попробуй,сука,хоть слово пропусти с альбома,сам себе же не простишь никогда. Это же,на вес золота все было. Сейчас никакого уважения,ибо везде,доступно,свободно,на халяву. Да,и повторюсь-мы пиздим.

HELLECTOR
31 янв 2018, 12:54		Reflection

Новые интересные есть. А великих, знаковых, топовых - хуй.

Olynth1
31 янв 2018, 12:54		Дико извиняюсь,что много написал. Не дочитаете наверняка. Такое время)

Olynth1
31 янв 2018, 13:01		а не будет велих знаковых больше. ибо,бля,когда-то раньше, условные The Doors были мейнстримом,Zeppelinбыли мейнстримом,это ж охуеть. А сейчас,как им через этих биберов пробиться. Все,бля,занавес.

sergej3105
31 янв 2018, 13:05		Последняя здесь новость от Метлы эту тему может закрывать. Нет бабла за диски, будет за билеты на концерты, умноженое на три.

Reflection
31 янв 2018, 13:10		Olynth1 верно отметил. Металл не в моде, там деньги только на давно раскрученных можно сделать. Поэтому тот же Ньюклеар Бласт будет конкретно вкладываться в рекламу нового альбома того же Слеер, но не каких-нибудь ноунеймов, на видео с которыми большинство даже не ткнет в ленте подписок ютуба, ибо "не знаю такую группу".

Olynth1
31 янв 2018, 13:13		sergej3105 Сколько таких метелок есть,которые могут себе это позволить?) А так,ничего личного,это просто бизнес. Они еще дороже сделают,если покупать будут. Искусство в массы-деньги в кассу.

Rus
31 янв 2018, 14:05		Ну лично я давно ничего не покупал, со студенчества. Тогда я коллекционировал это дело. А сейчас зачем мне диски? Мне негде их слушать. Даже в ноуте CD-ROMов уже нет. Но у меня есть подписка на Apple Music и получается всю музыку я слушаю легально через Itunes и iphone. Что насчёт этого? Это ведь не бесплатное скачивание. С меня каждый месяц списывают в районе 300 руб. Ну и думаю тех кто покупает платные подписки всё больше. Вот и альтернатива. А физические носители помоему уже изжили себя. Все хотят сейчас с музыкой нигде не расставаться , ни дома, ни на работе, ни на улице.

Benji Marshall
31 янв 2018, 14:21		"В России с странах бывшего СССР, еще до всякого интернета была вечная традиция переписывать друг у друга альбомы"

не только в странах бывшего СНГ, в штатах и Европе такое явление тоже было во времена тотального винила и аудиокассет. по-моему, Керри Кинг в одном интервью говорил, что покупал альбом и его друзья переписывали его, а, он брал у них альбомы для переписывания

Kalmah13
31 янв 2018, 14:31		Что-то он гонит. А как же выплата роялти от этих сервисов (Spotify, iTunes и др). Принцип как на радио. Чем больше прослушиваний, тем больше капает. Если бы, то что он говорит было правдой, то композиторы различных жанров вымерли

Van Taig
31 янв 2018, 14:50		Группу Primordial знаете? Так вот, Алан как-то рассказывал, что им пришло первое отчисление от Spotify (не знаю, за какой срок нахождения их музыки в сервисе, но это и не важно) - 7 центов или что-то в этом роде.

Система распределения бабла там такова, что малоизвестные группы не получают ничего, даже если их хорошо слушают.

Rus
31 янв 2018, 15:03		Van Taig, как раз таки это очень важно, за какой срок пришла такая сумма. По идее там какая то формула должна быть заложена. Срок пребывания в сервисе, количество прослушиваний и т.п. Им конечно капает с этих сервисов, но я тоже от кого-то читал что там мизер совсем. В таком случае надо увеличивать стоимость подписки. Я например готов платить в 2 раза больше, но чтобы музыкантам конкретно капало больше, а не сервису. Там вроде 15-20% капает им, а должно 90% им, а сервису 10%. Это не совсем честно ведь.

Kalmah13
31 янв 2018, 15:07		Ну так спотифай работает с дистрибьюторами или лейблами, а не напрямую с музыкантами. Факт в том, что эти сервисы платят деньги. Может и не такие большие.

Van Taig
31 янв 2018, 15:10		Rus, ну явно не за час и даже не за день. А если не за день, то что - неделя, месяц? Это несерьезно как бы то ни было.


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