Новое пиво от IRON MAIDEN IRON MAIDEN совместно с пивоварней Robinsons объявили о выпуске нового пива, золотого английского эля крепостью 4.1 градус. Шесть пенсов с каждой пинты и пять пенсов с каждой бутылки будут направлены в адрес Help For Heroes, британской благотворительной организации, помогающей военным, пострадавшим на службе.



Bruce: «Мы очень гордимся тем, что участвуем в этом деле. Я был инструктором на нескольких авиасимуляторах 'Flying Heroes' для Help For Heroes, так что я знаком с их работой и они делают её отличным образом. Light Brigade наша интерпретация золотого эля я основными элементами силы и характера, являющегося основой для Trooper, но на более питком уровне. По сути эти два пива отлично дополняют друг друга!»





















