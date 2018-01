сегодня



BRUCE DICKINSON любит песни, записанные с Blaze'ом в IRON MAIDEN Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson недавно был гостем программы "Rock Talk With Mitch Lafon", в которой его спросили, как он согласился исполнять что-то из материала времен Blaze'a, когда вернулся в группу:



«Знаете, жизнь слишком коротка, чтобы размахивать своим эго по такому поводу — это глупо и по-детски. И на самом деле кое-что подошло для меня, кое-что нет, но знаете... Эти песни покупали многие поклонники команды, и некоторые из них, как "The Clansman" и "Sign Of The Cross", я думаю, у нас получились, и я считаю, что это отличный материал. Очевидно, что голос Blaze'a отличается от меня — он поёт немного ниже — и, на самом деле, я не жаловался, потому что мог петь подобным образом, и получалось неплохо. И я действительно получал удовольствие от исполнения этих песен».



Bruce добавил, что «невероятно уважает Blaze'а, так как тот оказался в очень сложной ситуации»: «Его голос отличается от моего, и ему нужно было как-то справляться со старым материалом IM, он оказался в непростом положении. И он очень, очень хороший человек и по-прежнему таким остается, и я очень уважаю его».



Ранее в программе "Do You Know Jack?" Bruce признался, что был крайне удивлён тем, кого выбрали на его место:



«Я был в восторге от Blaze'a, но там была огромная выборка отличных вокалистов. Я подумал: "Ого, они могли бы выбрать того, кто обладает голосом, способным на то, что я мог делать". Но они выбрали Blaze'a. Очевидно, что они выбирали кого-то другого, но это несёт свою охапку трудностей. Я задавался вопросом, действительно ли кто-то из менеджмента серьёзно задавался вопросом, насколько это будет сложно».























