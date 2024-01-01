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Yes

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На YES подали в суд



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Rolling Stone сообщил о новом иске, в котором утверждается, что участники легендарной прогрессивной рок-группы YES использовали композицию, украденную у коллеги, прог-рок-музыканта Риза Стори, в качестве основы для "Dare To Know", второго сингла из альбома "The Quest" 2021 года.

В жалобе о нарушении авторских прав, поданной в Лос-Анджелесе и полученной Rolling Stone, утверждается, что Jon Davison, вокалист YES с 2012 года, вступил в сговор с гитаристом Steve'ом Howe, чтобы украсть защищённые фрагменты из песни под названием "Reunion". Хотя "Reunion" не была выпущена как отдельная песня, она прозвучала в «Зимней розе» (A Winter Rose), инди-фильме Стори 2014 года, в котором снялись Пол Сорвино, Билли Зейн, Тэрин Мэннинг и Эдвард Ферлонг.

Стори, чьё настоящее имя Рудольф Залер, утверждает, что Davison был знаком с его музыкой, поскольку они познакомились в 1990 году благодаря покойному барабанщику Foo Fighters Тейлору Хокинсу и работали вместе на протяжении десятилетий. По словам Залера, он, Davison и Хокинс играли вместе в первой версии его прог-рок-группы Anyone, когда им было по двадцать с небольшим лет.

Залер утверждает, что помог Davison'у пройти прослушивание в YES и что Davison попросил его стать соавтором песен для YES в 2013 году. Он утверждает, что Davison даже согласился предложить Залеру роль продюсера на альбоме YES, но в итоге группа выбрала другое направление. В иске утверждается, что Davison специально похвалил Залера за музыку, написанную им для "A Winter Rose", включая "Reunion".

YES Sued For Copyright Infringement Over




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