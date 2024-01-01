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*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
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Yes

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Вокалист YES приступил к автобиографии



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В недавнем интервью Dr. Music у бывшего вокалиста YES Jon'a Anderson'a спросили, есть ли у фанатов шанс дождаться автобиографии музыканта, на что он ответил:

«Я перечитывал одну из них... На самом деле я писал автобиографию до того момента, когда впервые встретил своего духовного учителя, эту маленькую леди с Гавайев, и когда я познакомился с ней. Она посмотрела на меня и спросила: "Тебя зовут Jon?". Я ответил: "Да". И она сказала: "Ты знаешь, что Бог безграничен?" И я ответил: "Спасибо, спасибо, спасибо". Я просидел с ней час и понял, что влюбился в жизнь и в идею обучения. И это стало моей жизнью. Это было 30 лет назад, незадолго до того, как я встретил [свою жену] Джейн. Я написал автобиографию до того момента, и теперь я показал автобиографию своему менеджеру Ларри, и он сказал: "Не мог бы ты обойтись без остальной части своей жизни?". Я сказал: "Хорошо". Я начинаю задумываться об этом».




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