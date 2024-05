18 май 2024



Книга от GEEZER BUTLER выйдет летом



18 июня в продаже в мягком переплете появится книга GEEZER BUTLER "In Into The Void: From Birth To Black Sabbath-And Beyond", в которой он рассказывает свою версию истории — и историю своей жизни до и после взлета группы к славе и известности. С откровенностью и искренностью он говорит о своем детстве в разгромленном люфтваффе Бирмингеме (Англия), будучи одним из семи детей в семье ирландских католиков из рабочего класса, и о своем разочаровании в ортодоксальной религии и классовой системе в позднем подростковом возрасте, что повлияло на тексты и художественные темы, которые сделали Black Sabbath сенсацией. Butler рассказывает читателям об истоках, подъеме и борьбе Black Sabbath, о его пробуждении к силе музыки и о его смелом решении сменить профессию с бухгалтера на басиста. Даже давние поклонники группы обязательно узнают что-то новое и удивительное из рассказов самого музыканта.







