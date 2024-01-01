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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 17
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Geezer

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18 май 2024 : 		 Книга от GEEZER BUTLER выйдет летом

27 ноя 2023 : 		 GEEZER BUTLER ответил OZZY: «Я не хочу вступать в перепалку»

21 авг 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Когда у меня начиналась депрессия, люди думали, что я угрюмый и несчастный»

7 авг 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»

11 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Как же сложно начитывать!»

28 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка»

27 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER не в восторге от записи аудиоверсии автобиографии

21 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — об OZZY: «За последние 50 лет мы много раз ссорились»

12 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH — о своей автобиографии: «Я хотел, чтобы эта книга отражала меня»

2 апр 2023 : 		 Обложка биографии GEEZER BUTLER

18 фев 2023 : 		 GEEZER BUTLER выпустит биографию летом

11 июн 2022 : 		 У GEEZER BUTLER две полоски

3 май 2022 : 		 GEEZER BUTLER выпустит биографию в 2023 году

9 апр 2022 : 		 GEEZER BUTLER представил черновик автобиографии

25 окт 2021 : 		 Басист BLACK SABBATH рассказал, почему он никогда не матерится

26 июн 2021 : 		 GEEZER BUTLER летом выпускает бокс-сет

27 май 2021 : 		 К GEEZER'у BUTLER'у приходила «антиковидная» полиция

18 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Самое время для биографии»

14 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Козу кидал за годы до DIO»

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER — о решении присоединиться к DEADLAND RITUAL

15 фев 2021 : 		 GEEZER BUTLER привился

13 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER — о песне Карди Би

20 окт 2020 : 		 GEEZER BUTLER работает над книгой

18 сен 2020 : 		 GEEZER BUTLER переиздает сольные альбомы

12 апр 2019 : 		 GEEZER BUTLER отправил OZZY OSBOURNE презент с пожеланием скорейшего выздоровления

13 мар 2019 : 		 GEEZER BUTLER о жизни после BLACK SABBATH: «Я набрал около 20 фунтов и посмотрел все телешоу, да я практически свихнулся»
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|||| 18 май 2024

Книга от GEEZER BUTLER выйдет летом



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18 июня в продаже в мягком переплете появится книга GEEZER BUTLER "In Into The Void: From Birth To Black Sabbath-And Beyond", в которой он рассказывает свою версию истории — и историю своей жизни до и после взлета группы к славе и известности. С откровенностью и искренностью он говорит о своем детстве в разгромленном люфтваффе Бирмингеме (Англия), будучи одним из семи детей в семье ирландских католиков из рабочего класса, и о своем разочаровании в ортодоксальной религии и классовой системе в позднем подростковом возрасте, что повлияло на тексты и художественные темы, которые сделали Black Sabbath сенсацией. Butler рассказывает читателям об истоках, подъеме и борьбе Black Sabbath, о его пробуждении к силе музыки и о его смелом решении сменить профессию с бухгалтера на басиста. Даже давние поклонники группы обязательно узнают что-то новое и удивительное из рассказов самого музыканта.

GEEZER BUTLER Announces Paperback Edition Of "Into The Void: From Birth To Black Sabbath-And Beyond"




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