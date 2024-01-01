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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 28
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*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Geezer

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|||| 25 июл 2024

GEEZER BUTLER рассказал о своей депрессии



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GEEZER BUTLER в беседе TalkShopLive рассказал о приступах депрессии:

«Если вы не испытывали настоящую депрессию, вы не сможете её описать. Как будто попадаешь в ужасную чёрную дыру. А люди говорят: "Просто пройдись и выпей или погуляй с собакой". Врачи говорили: "Посмотри телевизор или почитай книгу". И, конечно, у человека в депрессии нет никакого интереса ни к чему. Поэтому единственным способом самовыражения для меня стало сочинение текста классической песни BLACK SABBATH "Paranoid". Я находился в депрессии не постоянно, но когда у меня случались приступы депрессии, я не мог никому это объяснить и боялся, что если обратиться к психиатру, меня упекут в психушку на многие годы. Поэтому никто никогда не обращался к врачам. Так что приходилось справляться самому. И единственным способом, которым я мог избавиться от этого, было сочинение текстов».

На вопрос о том, как он себя чувствует сегодня, он ответил:

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Потому что в 1999 году мне наконец-то поставили правильный диагноз и прописали антидепрессанты на шесть недель. И доктор сказал: "Сразу это не поможет. Продолжайте принимать препарат в течение шести недель, и в конце концов вы снова начнёте чувствовать себя нормально". А я спросил: "А что такое "нормально"?" Через шесть недель это огромное облако словно рассеялось. Это было здорово».




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