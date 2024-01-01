Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 29
*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 17
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
*Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL 11
*JON BON JOVI за Камалу Харрис 7
*Нереализованный трек RATT 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 29
*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 17
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
[= ||| все новости группы



*

Geezer

*



15 окт 2024 : 		 GEEZER BUTLER получил награду

25 июл 2024 : 		 GEEZER BUTLER рассказал о своей депрессии

16 июл 2024 : 		 GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли THE BEATLES

18 май 2024 : 		 Книга от GEEZER BUTLER выйдет летом

27 ноя 2023 : 		 GEEZER BUTLER ответил OZZY: «Я не хочу вступать в перепалку»

21 авг 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Когда у меня начиналась депрессия, люди думали, что я угрюмый и несчастный»

7 авг 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»

11 июл 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «Как же сложно начитывать!»

28 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка»

27 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER не в восторге от записи аудиоверсии автобиографии

21 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER — об OZZY: «За последние 50 лет мы много раз ссорились»

12 июн 2023 : 		 Басист BLACK SABBATH — о своей автобиографии: «Я хотел, чтобы эта книга отражала меня»

2 апр 2023 : 		 Обложка биографии GEEZER BUTLER

18 фев 2023 : 		 GEEZER BUTLER выпустит биографию летом

11 июн 2022 : 		 У GEEZER BUTLER две полоски

3 май 2022 : 		 GEEZER BUTLER выпустит биографию в 2023 году

9 апр 2022 : 		 GEEZER BUTLER представил черновик автобиографии

25 окт 2021 : 		 Басист BLACK SABBATH рассказал, почему он никогда не матерится

26 июн 2021 : 		 GEEZER BUTLER летом выпускает бокс-сет

27 май 2021 : 		 К GEEZER'у BUTLER'у приходила «антиковидная» полиция

18 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Самое время для биографии»

14 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Козу кидал за годы до DIO»

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER — о решении присоединиться к DEADLAND RITUAL

15 фев 2021 : 		 GEEZER BUTLER привился

13 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER — о песне Карди Би

20 окт 2020 : 		 GEEZER BUTLER работает над книгой
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GEEZER BUTLER получил награду



zoom
GEEZER BUTLER был удостоен награды от Center For A Humane Economy за постоянную приверженность делу спасения животных. Он был в числе четырёх выдающихся личностей, отмеченных Center For A Humane Economy, включая его Глобальный совет по животным, на первом мероприятии Malibu Sunset Soirée For Animals, которое состоялось 5 октября в Малибу, штат Калифорния.

Среди других людей, награждённых за защиту животных в штате и США, были:

• Элисон Иствуд, известный режиссёр и актриса, за её активную деятельность в поддержку животных-компаньонов, включая её зоопарк в Агура-Хиллз.

• Лори Макграт, филантроп, за её непоколебимую приверженность делу защиты животных, включая предложение 2 (защита животных на фермах) в Калифорнии и прекращение использования шимпанзе в инвазивных экспериментах по всей стране.

• Гэри Михельсон, доктор медицины, учёный и филантроп, за его новаторскую деятельность в области защиты животных и работу по принятию Закона о модернизации FDA 2.0.

Уэйн Пачелл, президент Центра гуманной экономики и его родственной организации Animal Wellness Action, отметил:

«Эти лауреаты являются примером сострадания и преданности, необходимых для того, чтобы добиться реальных изменений в интересах животных не только в Калифорнии, но и на национальной сцене. Не будет преувеличением сказать, что миллионы животных будут избавлены от мучений и жестокости благодаря самоотверженной преданности во имя их благополучия».

12 октября Geezer опубликовал фотографии наград и опубликовал следующий текст:

«Я не уверен, что было более шокирующим: то, что я получил награду за что-то, что @gloriadeebutler оставила в качестве сюрприза, или то, что #talronnen действительно покинул @crossroadskitchen, чтобы вручить её мне. За тебя, Таль. За #globalcouncilforanimals и #centerforhumaneeconomy».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом