сегодня



GEEZER BUTLER получил награду



GEEZER BUTLER был удостоен награды от Center For A Humane Economy за постоянную приверженность делу спасения животных. Он был в числе четырёх выдающихся личностей, отмеченных Center For A Humane Economy, включая его Глобальный совет по животным, на первом мероприятии Malibu Sunset Soirée For Animals, которое состоялось 5 октября в Малибу, штат Калифорния.



Среди других людей, награждённых за защиту животных в штате и США, были:



• Элисон Иствуд, известный режиссёр и актриса, за её активную деятельность в поддержку животных-компаньонов, включая её зоопарк в Агура-Хиллз.



• Лори Макграт, филантроп, за её непоколебимую приверженность делу защиты животных, включая предложение 2 (защита животных на фермах) в Калифорнии и прекращение использования шимпанзе в инвазивных экспериментах по всей стране.



• Гэри Михельсон, доктор медицины, учёный и филантроп, за его новаторскую деятельность в области защиты животных и работу по принятию Закона о модернизации FDA 2.0.



Уэйн Пачелл, президент Центра гуманной экономики и его родственной организации Animal Wellness Action, отметил:



«Эти лауреаты являются примером сострадания и преданности, необходимых для того, чтобы добиться реальных изменений в интересах животных не только в Калифорнии, но и на национальной сцене. Не будет преувеличением сказать, что миллионы животных будут избавлены от мучений и жестокости благодаря самоотверженной преданности во имя их благополучия».



12 октября Geezer опубликовал фотографии наград и опубликовал следующий текст:



«Я не уверен, что было более шокирующим: то, что я получил награду за что-то, что @gloriadeebutler оставила в качестве сюрприза, или то, что #talronnen действительно покинул @crossroadskitchen, чтобы вручить её мне. За тебя, Таль. За #globalcouncilforanimals и #centerforhumaneeconomy».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 108