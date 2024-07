сегодня



GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли THE BEATLES



GEEZER BUTLER в недавнем интервью ответил на вопрос, повлияли ли на него THE BEATLES:



«Они оказали на меня огромное влияние, потому что в то время не было никого, похожего на них. До этого времени мои братья увлекались Элвисом Пресли, Эдди Кокраном, Бадди Холли и тому подобными вещами. А настоящих английских рок-групп вообще не было. Все английские рок-н-рольщики пытались звучать по-американски и копировать американские группы, и у них ничего не получалось. А когда появились THE BEATLES, у них было совершенно оригинальное звучание. И все они были буквально родом из Ливерпуля, который находится в 90 милях от места, где мы родились. И это дало нам надежду на то, что британские музыканты действительно могут стать успешными. И как только THE BEATLES стали успешными, появились THE ROLLING STONES, THE KINKS, THE WHO, HERMAN'S HERMITS, целый пласт новой британской поп-музыки».







+0 -0



( 4 ) просмотров: 344