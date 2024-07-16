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*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
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Geezer

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GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли THE BEATLES



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GEEZER BUTLER в недавнем интервью ответил на вопрос, повлияли ли на него THE BEATLES:

«Они оказали на меня огромное влияние, потому что в то время не было никого, похожего на них. До этого времени мои братья увлекались Элвисом Пресли, Эдди Кокраном, Бадди Холли и тому подобными вещами. А настоящих английских рок-групп вообще не было. Все английские рок-н-рольщики пытались звучать по-американски и копировать американские группы, и у них ничего не получалось. А когда появились THE BEATLES, у них было совершенно оригинальное звучание. И все они были буквально родом из Ливерпуля, который находится в 90 милях от места, где мы родились. И это дало нам надежду на то, что британские музыканты действительно могут стать успешными. И как только THE BEATLES стали успешными, появились THE ROLLING STONES, THE KINKS, THE WHO, HERMAN'S HERMITS, целый пласт новой британской поп-музыки».




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16 июл 2024
Corpsegrinder04
Битлз много кого вдохновили. Да что тут говорить, даже G.G. Allin, который в поклонников говном кидался и голый выступал, по телевиденью в одном из интервью говорил, что был вдохновлён Битлами. Так что с Батлером ничего особенного не произошло. Вполне себе рядовое явление.
От Битлз даже мой батя кайфовал в 60-70-е, до сих пор кучу песен знает и на гитаре может сыграть. Что не помешало ему в дальнейшем слушать всякую поебту типа Михаила Параллелепипеда, Сексоповала, Джимми Токарева и прочую гниль.
16 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, обожаю битлов, иногда могу целый день слушать альбомы 65-67, переставляя на репит снова и снова, сыграть-спеть тоже могу, как нехуй нахуй.
Like!2
16 июл 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, а потому что мелодии интересные хитовые и запоминающиеся. А не дыц дыц дыц или понос нот от какого-нибудь очередного кудрявого прогрессивщика из нулевых с безголовой гитарой, которого под дулом пистолета заставь повторить, чего он там навалял - не сможет.
Я сам такой дедушкин рок редко слушаю, слишком лёгок для меня, но именно из за крутых цепляющих моментов Битлз тоже уважаю и иногда с ребёнком слушаем.
До сих пор не понимаю, почему их вместе с дискографией нет на Darkside. Куча всякой помойной падали типа Тоя и Фрипп каждый день наполняет новости, а вот группы, которую тоже часто упоминают многие металлисты в своих интервью в качестве вдохновителей тут нет. Битлз конечно как рок группа по звучанию не Rolling Stones, но всё же - те на сайте есть в полном составе со всеми альбомами и рецензиями. А эти до сих пор вне сайта.
Скорее всего какое-то указание сверху , вероятно хейтер есть конкретный. Даже догадываюсь кто.
16 июл 2024
ElectricRetard
Corpsegrinder04, >а потому что мелодии интересные хитовые и запоминающиеся
А вот хз, при всей моей любви к Битлам, меня всегда сильно удивляло, какой же контраст у них между песнями внутри одного альбома, некоторые достаточно услышать один раз и на годы вперед отложится каждый переход и мелодия, другие же, я слушал раз по 10 и все равно при новом прослушивании не могу вспомнить ни ноты.

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