сегодня



Видео с выступления ZZ TOP



В 2013 году ZZ TOP выступили на Шоу Говарда Стерна, где исполнили расширенную версию своего хита "La Grange". Видео с выступления, состоявшегося 19 января 2019 года, доступно для просмотра ниже.



15 января Rhino выпустили виниловые переиздания альбомов ZZ TOP: "El Loco" (розовый винил, 5300 копий) и "Tejas" (пурпурный винил, 5300 копий).



Трек-лист "El Loco":



"Tube Snake Boogie"

"I Wanna Drive You Home"

"Ten Foot Pole"

"Leila"

"Don't Tease Me"

"It's So Hard"

"Pearl Necklace"

"Groovy Little Hippie Pad"

"Heaven, Hell Or Houston"

"Party On The Patio"



Трек-лист "Tejas":



"It's Only Love"

"Arrested For Driving While Blind"

"El Diablo"

"Snappy Kakkie"

"Enjoy And Get It On"

"Ten Dollar Man"

"Pan Am Highway Blues"

"Avalon Hideaway"

"She's A Heartbreaker"















+1 -0









просмотров: 111