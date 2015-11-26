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ZZ Top

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26 янв 2019 : 		 Видео с выступления ZZ TOP

1 сен 2018 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

13 авг 2018 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

21 июл 2018 : 		 Вокалист ZZ TOP выпускает сольную работу

25 янв 2018 : 		 ZZ TOP дадут шесть концертов Лас-Вегасе

7 окт 2016 : 		 JEFF BECK в новом видео ZZ TOP

5 сен 2016 : 		 Концертный трек ZZ TOP

16 апр 2016 : 		 Басист ZZ TOP вывихнул плечо

1 фев 2016 : 		 BANGER FILMS снимут документальный фильм о ZZ TOP

27 окт 2015 : 		 Вокалист ZZ TOP: "Мы не собираемся останавливаться"

12 июн 2013 : 		 Первые альбомы ZZ TOP доступны на iTunes

22 май 2013 : 		 Подборка классических альбомов ZZ TOP 1970-1990 выйдет в июне

17 окт 2012 : 		 Новое видео ZZ TOP

6 авг 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ZZ TOP

5 июн 2012 : 		 Новая песня ZZ TOP

28 июл 2011 : 		 Новый альбом ZZ TOP закончен

27 май 2011 : 		 "Live In Germany" ZZ TOP выйдет на CD в мае

6 янв 2011 : 		 STEVEN TYLER на трибьют-альбоме ZZ TOP

29 дек 2010 : 		 ZZ TOP и другие музыканты снизят цену на билеты

26 окт 2010 : 		 Видео с выступления ZZ TOP

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Видео с выступления ZZ TOP



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В 2013 году ZZ TOP выступили на Шоу Говарда Стерна, где исполнили расширенную версию своего хита "La Grange". Видео с выступления, состоявшегося 19 января 2019 года, доступно для просмотра ниже.

15 января Rhino выпустили виниловые переиздания альбомов ZZ TOP: "El Loco" (розовый винил, 5300 копий) и "Tejas" (пурпурный винил, 5300 копий).

Трек-лист "El Loco":

"Tube Snake Boogie"
"I Wanna Drive You Home"
"Ten Foot Pole"
"Leila"
"Don't Tease Me"
"It's So Hard"
"Pearl Necklace"
"Groovy Little Hippie Pad"
"Heaven, Hell Or Houston"
"Party On The Patio"

Трек-лист "Tejas":

"It's Only Love"
"Arrested For Driving While Blind"
"El Diablo"
"Snappy Kakkie"
"Enjoy And Get It On"
"Ten Dollar Man"
"Pan Am Highway Blues"
"Avalon Hideaway"
"She's A Heartbreaker"

ZZ TOP - The Howard Stern Show Posts 2013 Video Of Extended






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