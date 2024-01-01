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BILLY GIBBONS и MATT SORUM исполнили ZZ TOP



Видео с выступления BILLY GIBBONS'a в рамках Rock Legends Cruise XI при поддержке гитариста Austin'a Hanks'a и барабанщика Matt'a Sorum'a (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER), доступно для просмотра ниже.











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