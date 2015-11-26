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*DISTURBED хотят писать 33
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ZZ Top

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11 ноя 2021 : 		 Рождественский трек от вокалиста ZZ TOP

7 ноя 2021 : 		 ZZ TOP выпускают виски

13 окт 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP признался в любви к DEPECHE MODE

21 сен 2021 : 		 ZZ TOP предупреждают о нелегальном мерчендайзе

4 авг 2021 : 		 Вдова басиста ZZ TOP поблагодарила за поддержку

4 авг 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP — о смерти басиста

2 авг 2021 : 		 ZZ TOP отыграли первое шоу после смерти Дасти Хилла

2 авг 2021 : 		 FOO FIGHTERS почтили память Дасти Хилла

30 июл 2021 : 		 Видео полного выступления ZZ TOP

30 июл 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, PAUL STANLEY, DAVID COVERDALE, PAUL YOUNG и другие — о смерти басиста ZZ TOP

29 июл 2021 : 		 ZZ TOP решили продолжить деятельность

29 июл 2021 : 		 Умер басист ZZ TOP

26 июл 2021 : 		 ZZ TOP выступили без DUSTY HILL

14 июн 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

15 май 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

25 апр 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

23 апр 2021 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

26 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

13 фев 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

4 фев 2021 : 		 Хит ZZ TOP на укелеле

22 дек 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP проведёт новогодний стрим

17 сен 2020 : 		 Концерт ZZ TOP выйдет на виниле

22 июн 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP — о новом диске

13 июн 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP выпускает соус

14 фев 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP о выступлении перед Джими Хендриксом

13 фев 2020 : 		 ZZ TOP о том, как играли перед одним человеком
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|||| сегодня

Рождественский трек от вокалиста ZZ TOP



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Вокалист ZZ TOP Billy F Gibbons представил рождественский трек "Jingle Bell Blues".

ZZ TOP





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