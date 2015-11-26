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Вокалист ZZ TOP проведёт новогодний стрим



Вокалист ZZ TOP BILLY F GIBBONS, Jimmie Vaughan, Sue Foley, а также Chris Layton и Mike Flanigin проведут новогодний стрим в рамках JUNGLE SHOW — детали доступны на JungleShow.tv







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