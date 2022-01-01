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*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
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ZZ Top

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Фрагмент нового релиза ZZ TOP



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"La Grange", фрагмент нового релиза ZZ TOP "Raw", доступен ниже. Выход альбома намечен на 22 июля на Shelter Records.

Трек-лист:

Side 1

01. Brown Sugar

02. Just Got Paid

03. Heard It On The X

04. La Grange

05. Tush

06. Thunderbird

Side 2

01. I'm Bad, I'm Nationwide

02. Gimme All Your Lovin'

03. Blue Jean Blues

04. Certified Blues

05. Tube Snake Boogie

ZZ TOP Release New Version Of




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