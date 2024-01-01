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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 30
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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ZZ Top

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3 мар 2024 : 		 SAMMY HAGAR джемует с BILLY GIBBONS

26 фев 2024 : 		 BILLY GIBBONS и MATT SORUM исполнили ZZ TOP

6 янв 2024 : 		 Дом басиста ZZ TOP выставлен на продажу

26 дек 2023 : 		 Вокалист ZZ TOP получит награду Vegas Rocks! Magazine

11 дек 2023 : 		 Инструмент басиста ZZ TOP ушел за значимую сумму

27 окт 2023 : 		 Коллекция Дасти Хилла уйдет с молотка

1 авг 2023 : 		 Уйдут ли ZZ TOP на пенсию?

2 июл 2023 : 		 В новый альбом ZZ TOP войдут и песни с записями Дасти

8 май 2023 : 		 Первое появление ZZ TOP на ТВ

7 май 2023 : 		 Видео с выступления ZZ TOP

5 янв 2023 : 		 Вокалист ZZ TOP — о разогреве Хендрикса

20 дек 2022 : 		 JOE BONAMASSA и ROBBY KRIEGER присоединились к вокалисту ZZ TOP

18 ноя 2022 : 		 Умерла модель из клипов ZZ TOP, DAVID LEE ROTH, KISS

25 июл 2022 : 		 ZZ TOP дадут пять концертов в Лас-Вегасе

28 апр 2022 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP

26 мар 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза ZZ TOP

9 мар 2022 : 		 Новый альбом ZZ TOP выйдет летом

23 дек 2021 : 		 Каталог ZZ TOP был продан за 50 миллионов

18 дек 2021 : 		 MATT SORUM, GILBY CLARKE, JOE BONAMASSA и другие поздравили вокалиста ZZ TOP

10 дек 2021 : 		 BFG от вокалиста ZZ TOP

5 дек 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

11 ноя 2021 : 		 Рождественский трек от вокалиста ZZ TOP

7 ноя 2021 : 		 ZZ TOP выпускают виски

13 окт 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP признался в любви к DEPECHE MODE

21 сен 2021 : 		 ZZ TOP предупреждают о нелегальном мерчендайзе

4 авг 2021 : 		 Вдова басиста ZZ TOP поблагодарила за поддержку
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SAMMY HAGAR джемует с BILLY GIBBONS



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В новом выпуске AXS TV, SAMMY HAGAR посетил уникальный зал Mountain Winery, in Saratoga, California, где вместе с BILLY GIBBONS сыграл несколько блюзовых тем.

SAMMY HAGAR Joins ZZ TOP's BILLY GIBBONS For Rock Talk And Intimate Blues Performance; Video




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