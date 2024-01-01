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SAMMY HAGAR джемует с BILLY GIBBONS



В новом выпуске AXS TV, SAMMY HAGAR посетил уникальный зал Mountain Winery, in Saratoga, California, где вместе с BILLY GIBBONS сыграл несколько блюзовых тем.







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