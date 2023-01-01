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Инструмент басиста ZZ TOP ушел за значимую сумму



Хедлайнером первой вечерней сессии Julien's Auctions стала продажа фирменной бас-гитары Хилла Fender Precision 1953 года, самого часто используемого Хиллом инструмента из всех гитар его коллекции, которая была продана за $393 700, почти в три раза превысив предпродажную оценку после почти семиминутной борьбы за нее (оценка: $80 000-$120 000). Бас активно использовался Хиллом и служил ему основной сценической гитарой на многочисленных живых выступлениях ZZ TOP и в студии, пока Дасти не перестал ее использовать в 2012 году.



Продажа этого фирменного Fender стала второй по цене бас-гитарой на аукционе после баса Yamaha BB-1200 Пола Маккартни, проданного в 2021 году, и опередила Fender Mustang Билла Уаймана, проданного в 2020 году. Жена Хилла Шарлин "Чак" МакКрори Хилл прокомментировала продажу: "Дасти был бы очень рад узнать, что его бас находится между "Битлами" и "Роллинг Стоун"!".



Еще одним украшением вечера стал один из самых узнаваемых инструментов во всей истории поп-культуры: меховая бас-гитара Хилла, на которой он играл в культовом клипе ZZ TOP "Legs", которая была продана за 317 500 долларов США (оценка: 80 000-120 000 долларов США). Бас-гитара Dean Explorer 1983 года выпуска, отделанная овчиной, с нарисованным на грифе логотипом ZZ TOP, крепилась к установке, надетой на талию Хилла, чтобы он мог ее крутить.







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