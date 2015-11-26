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ZZ Top

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Вдова басиста ZZ TOP поблагодарила за поддержку



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Вдова басиста ZZ TOP Charleen McCrory впервые дала комментарии относительно смерти Дасти Хилла:

«После 19 прекрасных лет брака, который закончился слишком рано, я приняла решение выйти из тени Дасти, чтобы поблагодарить всех его поклонников, коллег и друзей за огромную любовь к нему. Это вселяет в меня надежду, что он не будет забыт.

Он был самым добрым, самым нежным и заботливым мужчиной, которого женщина может надеяться встретить за всю свою жизнь. Многие не верят в сказочные браки, но мы с Дасти действительно жили в сказке! Мы были неразлучны.

Он не должен был оставить меня или всех вас. У нас с ним не было такого плана. План состоял в том, чтобы пройти ещё один курс физиотерапии, с другим подходом, чтобы помочь его хроническому бурситу. По плану он должен был вернуться ко второму этапу тура в сентябре.

Рано утром в среду мой и ваш мир потерял великого музыканта, а я потеряла свою самую большую любовь. Он разбудил меня, мы поговорили, и пока он мило болтал со мной, он внезапно замолчал, и его не стало в одно мгновение. И хотя я чувствую себя оцепеневшей, потерянной, одинокой и разбитой на миллион кусочков, я знаю, что он всегда будет со мной в моём сердце и душе, и я присоединюсь к нему, когда Господь призовёт меня домой, чтобы быть с ними. Я надеюсь, что вы всегда будете хранить его в своих сердцах. Он любил своих поклонников и всегда напоминал, что без поклонников музыка не будет звучать. Поэтому знайте, что он искренне ценил каждого из вас.

Дасти был заядлым любителем телевидения и кино... Всегда цитировал фразы, и поэтому я делюсь с ним приукрашенной цитатой из сериала «Это мы» в качестве моего последнего любовного письма, которое я отправляю вместе с ним в его последнее пристанище.

«Мой милый Дасти!

Единственная самая необычная вещь, которую я когда-либо совершала в своей жизни — это влюбиться в тебя. Самым необыкновенным подарком, который я когда-либо получала в своей жизни, было то, что ты попросил меня выйти за тебя замуж. Никогда ещё меня не видели так близко, не любили так страстно и не защищали так яростно.

Я буду с тобой вновь.

Люблю тебя до бесконечности и даже больше.

Твоя жена, Чак

Завтра я упокою своего мужа. Я бы попросила вас посмотреть на небо в полдень и пожелать Дасти счастливого пути.

С большой любовью, уважением и признательностью к поклонникам, коллегам и друзьям Дасти,

Миссис Даст».



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