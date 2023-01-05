5 янв 2023



Вокалист ZZ TOP — о разогреве Хендрикса



Billy F Gibbons в рамках недавней беседы с Louder Sound поговорил о том, каково было играть на разогреве у Джими Хендрикса и исполнять его песни. Когда в феврале 1968 года турне Jimi Hendrix Experience достигло Техаса, шоу открывала тинейджерская группа Gibbons the Moving Sidewalks. У них не хватило собственных песен, чтобы заполнить 40-минутное выступление, и они исполнили кавер-версии двух классических песен Хендрикса до его появления.



Gibbons рассказал:



«Попытка переосмыслить эти композиции — это было что-то настолько новое, что я не знал, с чего начать. Нам повезло, что мы смогли интерпретировать наши версии "Foxy Lady" и "Purple Haze". Это были техасские интерпретации. Когда я уходил со сцены, меня схватил за плечи улыбающийся Хендрикс. Он сказал: "Я должен был встретиться с тобой. У тебя недюжие задатки! Мне это нравится"».







+4 -0



( 1 ) просмотров: 530

