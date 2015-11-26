Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 172
*Новое видео IRON MAIDEN 58
*Новое видео RAGE 55
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 41
*Новое видео U.D.O. 41
[= ||| все новости группы



*

ZZ Top

*



29 июл 2021 : 		 ZZ TOP решили продолжить деятельность

29 июл 2021 : 		 Умер басист ZZ TOP

26 июл 2021 : 		 ZZ TOP выступили без DUSTY HILL

14 июн 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

15 май 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

25 апр 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

23 апр 2021 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

26 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

13 фев 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

4 фев 2021 : 		 Хит ZZ TOP на укелеле

22 дек 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP проведёт новогодний стрим

17 сен 2020 : 		 Концерт ZZ TOP выйдет на виниле

22 июн 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP — о новом диске

13 июн 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP выпускает соус

14 фев 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP о выступлении перед Джими Хендриксом

13 фев 2020 : 		 ZZ TOP о том, как играли перед одним человеком

2 фев 2020 : 		 RICK RUBIN работает с ZZ TOP

22 янв 2020 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP

16 янв 2020 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP

14 дек 2019 : 		 Документальный фильм о ZZ TOP выйдет зимой

24 май 2019 : 		 Мюзикл на основе песен ZZ TOP представят в Лас-Вегасе

29 янв 2019 : 		 BAD COMPANY и CHEAP TRICK помогут отметить юбилей ZZ TOP

26 янв 2019 : 		 Видео с выступления ZZ TOP

1 сен 2018 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

13 авг 2018 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

21 июл 2018 : 		 Вокалист ZZ TOP выпускает сольную работу
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ZZ TOP решили продолжить деятельность



*
zoom
*
* *
По сообщению Eddie Trunk'a, ZZ TOP решили продолжить существование несмотря на смерть басиста Дасти Хилла.

«Получил сообщение от @BillyFGibbons о смерти Дасти Хилла. Он дал мне добро на то, чтобы сообщить фанатам следующее: Дасти перед уходом сказал: "Пусть шоу продолжается!" и... со всем уважением мы сделаем все возможное, чтобы исполнить его пожелание!»

ZZ TOP Will Carry On Following Bassist DUSTY HILL's Death





Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

AlexTronenko


29 июл 2021, 15:48		https://www.youtube.com/watch?v=TGQvmpi00Ug

последний концерт Дасти, за неделю до смерти, весь концерт сидя

НELLECTOR


29 июл 2021, 15:52		Весь концерт сидя он из-за травмы бедра.
Вряд ли от неё он скончался.

Evil3062


29 июл 2021, 17:36		надо уходить...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1401

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом