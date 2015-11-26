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ZZ TOP решили продолжить деятельность



По сообщению Eddie Trunk'a, ZZ TOP решили продолжить существование несмотря на смерть басиста Дасти Хилла.



«Получил сообщение от @BillyFGibbons о смерти Дасти Хилла. Он дал мне добро на то, чтобы сообщить фанатам следующее: Дасти перед уходом сказал: "Пусть шоу продолжается!" и... со всем уважением мы сделаем все возможное, чтобы исполнить его пожелание!»













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