ZZ TOP решили продолжить деятельность

По сообщению Eddie Trunk'a, ZZ TOP решили продолжить существование несмотря на смерть басиста Дасти Хилла.
«Получил сообщение от @BillyFGibbons о смерти Дасти Хилла. Он дал мне добро на то, чтобы сообщить фанатам следующее: Дасти перед уходом сказал: "Пусть шоу продолжается!" и... со всем уважением мы сделаем все возможное, чтобы исполнить его пожелание!»
AlexTronenko
последний концерт Дасти, за неделю до смерти, весь концерт сидя
НELLECTOR
Вряд ли от неё он скончался.
Evil3062
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