Новое видео вокалиста ZZ TOP



"West Coast Junkie", новое видео вокалиста ZZ TOP Billy Gibbons'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hardware", выходящего четвертого июня на Concord Records.



Трек-лист:



01. My Lucky Card



02. She's On Fire



03. More-More-More



04. Shuffle, Step & Slide



05. Vagabond Man



06. Spanish Fly



07. West Coast Junkie



08. Stackin' Bones (featuring LARKIN POE)



09. I Was A Highway



10. S-G-L-M-B-B-R



11. Hey Baby, Que Paso



12. Desert High













