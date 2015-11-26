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ZZ Top

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Новое видео вокалиста ZZ TOP



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"West Coast Junkie", новое видео вокалиста ZZ TOP Billy Gibbons'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hardware", выходящего четвертого июня на Concord Records.

Трек-лист:

01. My Lucky Card

02. She's On Fire

03. More-More-More

04. Shuffle, Step & Slide

05. Vagabond Man

06. Spanish Fly

07. West Coast Junkie

08. Stackin' Bones (featuring LARKIN POE)

09. I Was A Highway

10. S-G-L-M-B-B-R

11. Hey Baby, Que Paso

12. Desert High

ZZ TOP's BILLY GIBBONS Announces 'Hardware' Solo Album, Launches 'West Coast Junkie' Single





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Darkside.ru Member

Blindman


26 мар 2021, 18:43		у него уже третий сольник будет...

grgr


26 мар 2021, 19:39		чё ты ему объясняешь, он ваще не шарит, о чём речь.


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