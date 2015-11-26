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ZZ TOP выступили без DUSTY HILL



ZZ TOP отыграли двадцать третьего июля без басиста DUSTY HILL, который был вынужден срочно уехать в Техас по состоянию здоровья. Его на этом концерте заменил техник Elwood Francis.







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