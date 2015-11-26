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Новое видео U.D.O.
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все новости группы
ZZ Top
США
Blues Rock
http://www.zztop.com
Myspace:
http://www.myspace.com/zztop
26 июл 2021
:
ZZ TOP выступили без DUSTY HILL
14 июн 2021
:
Новое видео вокалиста ZZ TOP
15 май 2021
:
Новое видео вокалиста ZZ TOP
25 апр 2021
:
Новое видео вокалиста ZZ TOP
23 апр 2021
:
Новая песня вокалиста ZZ TOP
26 мар 2021
:
Новое видео вокалиста ZZ TOP
13 фев 2021
:
Новое видео вокалиста ZZ TOP
4 фев 2021
:
Хит ZZ TOP на укелеле
22 дек 2020
:
Вокалист ZZ TOP проведёт новогодний стрим
17 сен 2020
:
Концерт ZZ TOP выйдет на виниле
22 июн 2020
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Вокалист ZZ TOP — о новом диске
13 июн 2020
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Вокалист ZZ TOP выпускает соус
14 фев 2020
:
Вокалист ZZ TOP о выступлении перед Джими Хендриксом
13 фев 2020
:
ZZ TOP о том, как играли перед одним человеком
2 фев 2020
:
RICK RUBIN работает с ZZ TOP
22 янв 2020
:
Фрагмент нового релиза ZZ TOP
16 янв 2020
:
Фрагмент нового релиза ZZ TOP
14 дек 2019
:
Документальный фильм о ZZ TOP выйдет зимой
24 май 2019
:
Мюзикл на основе песен ZZ TOP представят в Лас-Вегасе
29 янв 2019
:
BAD COMPANY и CHEAP TRICK помогут отметить юбилей ZZ TOP
26 янв 2019
:
Видео с выступления ZZ TOP
1 сен 2018
:
Новая песня вокалиста ZZ TOP
13 авг 2018
:
Новая песня вокалиста ZZ TOP
21 июл 2018
:
Вокалист ZZ TOP выпускает сольную работу
25 янв 2018
:
ZZ TOP дадут шесть концертов Лас-Вегасе
7 окт 2016
:
JEFF BECK в новом видео ZZ TOP
5 сен 2016
:
Концертный трек ZZ TOP
16 апр 2016
:
Басист ZZ TOP вывихнул плечо
1 фев 2016
:
BANGER FILMS снимут документальный фильм о ZZ TOP
27 окт 2015
:
Вокалист ZZ TOP: "Мы не собираемся останавливаться"
12 июн 2013
:
Первые альбомы ZZ TOP доступны на iTunes
22 май 2013
:
Подборка классических альбомов ZZ TOP 1970-1990 выйдет в июне
17 окт 2012
:
Новое видео ZZ TOP
6 авг 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома ZZ TOP
5 июн 2012
:
Новая песня ZZ TOP
28 июл 2011
:
Новый альбом ZZ TOP закончен
27 май 2011
:
"Live In Germany" ZZ TOP выйдет на CD в мае
6 янв 2011
:
STEVEN TYLER на трибьют-альбоме ZZ TOP
29 дек 2010
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ZZ TOP и другие музыканты снизят цену на билеты
26 окт 2010
:
Видео с выступления ZZ TOP
сегодня
ZZ TOP
выступили без DUSTY HILL
ZZ TOP отыграли двадцать третьего июля без басиста DUSTY HILL, который был вынужден срочно уехать в Техас по состоянию здоровья. Его на этом концерте заменил техник Elwood Francis.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).