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*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 171
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ZZ Top

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26 июл 2021 : 		 ZZ TOP выступили без DUSTY HILL

14 июн 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

15 май 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

25 апр 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

23 апр 2021 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

26 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

13 фев 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

4 фев 2021 : 		 Хит ZZ TOP на укелеле

22 дек 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP проведёт новогодний стрим

17 сен 2020 : 		 Концерт ZZ TOP выйдет на виниле

22 июн 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP — о новом диске

13 июн 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP выпускает соус

14 фев 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP о выступлении перед Джими Хендриксом

13 фев 2020 : 		 ZZ TOP о том, как играли перед одним человеком

2 фев 2020 : 		 RICK RUBIN работает с ZZ TOP

22 янв 2020 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP

16 янв 2020 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP

14 дек 2019 : 		 Документальный фильм о ZZ TOP выйдет зимой

24 май 2019 : 		 Мюзикл на основе песен ZZ TOP представят в Лас-Вегасе

29 янв 2019 : 		 BAD COMPANY и CHEAP TRICK помогут отметить юбилей ZZ TOP

26 янв 2019 : 		 Видео с выступления ZZ TOP

1 сен 2018 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

13 авг 2018 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

21 июл 2018 : 		 Вокалист ZZ TOP выпускает сольную работу

25 янв 2018 : 		 ZZ TOP дадут шесть концертов Лас-Вегасе

7 окт 2016 : 		 JEFF BECK в новом видео ZZ TOP
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ZZ TOP выступили без DUSTY HILL



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ZZ TOP отыграли двадцать третьего июля без басиста DUSTY HILL, который был вынужден срочно уехать в Техас по состоянию здоровья. Его на этом концерте заменил техник Elwood Francis.

ZZ TOP Performs Without Bassist DUSTY HILL In Illinois (Video)





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