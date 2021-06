сегодня



Новое видео вокалиста ZZ TOP



"She's On Fire", новое видео вокалиста ZZ TOP Billy Gibbons'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hardware", выпущенного 4 июня на Concord Records.



Трек-лист:



01. My Lucky Card



02. She's On Fire



03. More-More-More



04. Shuffle, Step & Slide



05. Vagabond Man



06. Spanish Fly



07. West Coast Junkie



08. Stackin' Bones (featuring LARKIN POE)



09. I Was A Highway



10. S-G-L-M-B-B-R



11. Hey Baby, Que Paso



12. Desert High













