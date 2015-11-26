13 окт 2021



Вокалист ZZ TOP признался в любви к DEPECHE MODE



Billy Gibbons в рамках недавнего интервью журналу Rock Candy признался в любви к DEPECHE MODE:



«Одним из лучших моментов в том, что наша блюзовая рок- и буги-группа ZZ TOP связалась с тем, что происходило в Великобритании, стал неожиданный союз с лидерами электронной музыкальной сцены DEPECHE MODE. Эта взаимная симпатия долгое время была хорошо скрываемым секретом».



Трудно представить, что у ZZ TOP и DEPECHE MODE есть что-то общее, но Gibbons настаивает, что эти две группы действительно были связаны, и что музыка DEPECHE MODE оказала, по крайней мере, подсознательное влияние на музыку ZZ TOP.



«Наши фанаты посчитали бы полным абсурдом то, что мы тусовались с группой, настолько отличающейся от нас. Но мы это делали. То, как DEPECHE MODE использовали все эти звуки и то, как сочиняли, было очень интересно и заразительно. Было здорово наблюдать, как что-то настолько непохожее стало таким популярным по всей планете».







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