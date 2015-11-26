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Вокалист ZZ TOP — о новом диске



ZZ TOP готовятся отравиться в студию для записи шестнадцатого альбома, продюсером которого вновь будет Rick Rubin. В недавнем интервью Billy Gibbons ответил на вопрос о том, была ли песня, которую при записи он считал потенциальным хитом, но этого так и не случилось:



«Довольно забавно, что ты это спрашиваешь. Мы как раз собираемся в студию, и после пяти десятков лет попыток записать и доделать песню, которую мы начали ещё тогда, когда только создавали группу, может быть, как раз она и будет той самой. Но вот что я ещё скажу: это новое, обновлённое издание книги (он намекает на "Rock + Roll Gearhead" — книгу о его жизни, коллекции гитар и множества эксклюзивных автомобилей и хотродов) как раз и дало импульс на то, чтобы мы вновь пошли на запись и начали чистить лук. Хороший вопрос, надо будет за этим проследить. И я добавлю: следите за новостями, и мы свяжемся с вами, когда всё будет готово».



На вопрос о том, будут ли они вновь работать с Jeff'ом Beck'ом, Billy ответил:



«Теперь есть человек, который не только делает это так, как мы бы хотели, он изобретает вещи на гитаре, которые, вероятно, не были на самом деле предназначены для этого, и всё же он делает это. Jeff — отличный парень. У меня был шанс увидеть его прошлым летом, пока мы были в Лондоне, и с тех пор мы постоянно контактируем. И есть шанс, что как только мы вернёмся в студию, он будет свободен и готов к работе. Так что полагаю, мы должны попробовать».













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