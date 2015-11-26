сегодня



BFG от вокалиста ZZ TOP



Компания Alvies из Остина, специализирующаяся на производстве ковбойской обуви, объявила о выпуске своих новых сапог под названием BFG. Сапоги были разработаны совместно с Billy F Gibbons'ом в рамках лицензионного соглашения с легендарным фронтменом ZZ TOP.



По словам Alvies, лимитированный выпуск сапог — это первое в своём роде сотрудничество в обувной индустрии.



«Мы ещё не видели ничего подобного, — заявил Альви Фолкенбери, соучредитель и президент Alvies. — Мы хотели работать с известным техасцем, чтобы создать сапоги, олицетворяющие его стиль... BFG не оставили нас равнодушными. Уникальная энергетика Billy и тот факт, что он рассказывает о Техасе всему миру уже более 50 лет, идеально подошли друг другу.



Billy F Gibbons принимал участие в каждом шаге процесса разработки, а сапоги действительно представляют фирменный стиль BFG. При разработке дизайна обуви Billy черпал вдохновение непосредственно из культуры хот-рода, рок-н-ролла и гламура старого Голливуда.



«Нам с Гиббонсом удалось создать совершенно новый вид ковбойских сапог», — заявил Фолкенбери.



Изготовленные вручную из первоклассной воловьей кожи на фабрике Alvies в Мексике, сапоги изобилуют индивидуальными деталями. Прошивка на голенище и носке вдохновлена стилем «пинстрайпинг» хот-родов Западного побережья, который ввёл в обиход знаменитый фон Датч. Носок на ¼ и немного более высокий каблук были использованы, чтобы добавить немного рок-н-ролльного выпендрёжа. В ремешке каждого ботинка предусмотрен специальный карман для размещения гитарного медиатора с логотипом Billy F Gibbons, предварительно помещённого в каждый карман.



«И Billy, и я в восторге от дизайна, — добавляет Фолкенбери. — BFG прекрасно смотрятся сами по себе и дополняют фирменный стиль Billy. Мы ожидаем активные продажи, основываясь на положительных результатах предварительных заказов. Мы идём по графику и готовы продать весь запас к праздникам».











+0 -0



просмотров: 275

