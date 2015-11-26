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ZZ Top

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Вокалист ZZ TOP — о смерти басиста



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Вокалист ZZ TOP Billy Gibbons в интервью Variety обсудил смерть басиста группы, Дасти Хилла. По словам музыканта, тот отыграл два концерта в туре, «а потом он попросил отпустить его. Он сказал: "Да, давайте я съезжу, проверюсь". И, конечно, я ответил: "Эй, парень, здоровье — это самое главное. Иди и делай что считаешь нужным". И я увидел в этих первых двух смелых попытках, что он не выкладывается на 110 %, но он первым говорит: "Ну и дела. Давай разберёмся с этим".

Не секрет, что за последние несколько лет у него были непростые времена: сломанное плечо, затем сломанное бедро. И у него были проблемы с язвами. Так что он ходил на цыпочках, поддерживая себя в форме, как мог. Но я думаю, что это был настоящий вызов. И то, что он принял вызов, может, в конце концов и стало причиной, кто же сейчас знает? Я просто рад, что он в лучшем мире».

На вопрос, появились ли уже информация об официальной причине смерти, или Дасти действительно заснул и не проснулся, Billy ответил:

«Это почти всё, что они могут определить. Давайте посмотрим правде в глаза: не обязательно умирать от сломанного плеча или бедра. Хотя лечащий врач ранее предупредил его, что нередки случаи бурсита, даже артрита, и они сказали, что это не очень комфортное состояние. И я заметил, что он двигался немного медленнее. Он сказал: "Боже, это плечо и бедро действительно начинают становиться проблемой". Но на данный момент да — он отправился в страну грёз и за её пределы».

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ZZ TOP



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Svarg_1349


4 авг 2021, 13:52		Это была очень крутая группа. Их невероятно стильный и вальяжный дуэт был просто неповторим! И в какие-бы эксперименты они не бы не подавались, это всегда был стопроцентный техасский рок-н-ролл!

gravitgroove


4 авг 2021, 15:03		тpио!
И еще это все же блюз-poк.
Не очень люблю их самые коммеpческие альбомы, думаю, участники сами их стеснялись, но они помогли им стать невеpoятно популяpными.

CosmicBear


4 авг 2021, 15:23		gravitgroove

Почему ты употребил слово "стеснялись"?
Что заставляло их стесняться этих альбомов?


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