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Вокалист ZZ TOP — о смерти басиста



Вокалист ZZ TOP Billy Gibbons в интервью Variety обсудил смерть басиста группы, Дасти Хилла. По словам музыканта, тот отыграл два концерта в туре, «а потом он попросил отпустить его. Он сказал: "Да, давайте я съезжу, проверюсь". И, конечно, я ответил: "Эй, парень, здоровье — это самое главное. Иди и делай что считаешь нужным". И я увидел в этих первых двух смелых попытках, что он не выкладывается на 110 %, но он первым говорит: "Ну и дела. Давай разберёмся с этим".



Не секрет, что за последние несколько лет у него были непростые времена: сломанное плечо, затем сломанное бедро. И у него были проблемы с язвами. Так что он ходил на цыпочках, поддерживая себя в форме, как мог. Но я думаю, что это был настоящий вызов. И то, что он принял вызов, может, в конце концов и стало причиной, кто же сейчас знает? Я просто рад, что он в лучшем мире».



На вопрос, появились ли уже информация об официальной причине смерти, или Дасти действительно заснул и не проснулся, Billy ответил:



«Это почти всё, что они могут определить. Давайте посмотрим правде в глаза: не обязательно умирать от сломанного плеча или бедра. Хотя лечащий врач ранее предупредил его, что нередки случаи бурсита, даже артрита, и они сказали, что это не очень комфортное состояние. И я заметил, что он двигался немного медленнее. Он сказал: "Боже, это плечо и бедро действительно начинают становиться проблемой". Но на данный момент да — он отправился в страну грёз и за её пределы».









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