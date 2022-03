сегодня



Фрагмент концертного релиза ZZ TOP



"Brown Sugar", фрагмент нового концертного релиза ZZ TOP Raw, доступен ниже. Выход альбома намечен на 22 июля на Shelter Records:



Side 1



01. Brown Sugar



02. Just Got Paid



03. Heard It On The X



04. La Grange



05. Tush



06. Thunderbird



Side 2



01. I'm Bad, I'm Nationwide



02. Gimme All Your Lovin'



03. Blue Jean Blues



04. Certified Blues



05. Tube Snake Boogie



















