30 июл 2021



Видео полного выступления ZZ TOP



Видео полного выступления ZZ TOP, состоявшегося в 1980 году, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"I Thank You"

"Waitin' For The Bus"

"Jesus Just Left Chicago"

"Precious And Grace"

"I'm Bad, I'm Nationwide"

"Manic Mechanic"

"Lowdown In The Street"

"Heard It On The X"

"Fool For Your Stockings"

"Nasty Dogs & Funky Kings"

"El Diablo"

"Cheap Sunglasses"

"Arrested For Driving While Blind"

"Beer Drinkers & Hell Raisers"

"La Grange"

"She Loves My Automobile"

"Hi Fi Mama"

"Dust My Broom"

"Jailhouse Rock"

"Tush"

"Tube Snake Boogie"

"Just Get Paid"







