BAD COMPANY и CHEAP TRICK помогут отметить юбилей ZZ TOP



ZZ TOP в мае этого года в рамках "50th Anniversary Texas Bash" отметят юбилей тремя выступлениями в Техасе. 17 марта — в Далласе, 18 мая — в Хьюстоне и 19 мая — в Остине. В качестве гостей в этих выступлениях примут участие BAD COMPANY и CHEAP TRICK. Эти шоу станут началом юбилейного тура группы, в ходе которого коллектив посетит города Северной Америки и Европы.



Billy Gibbons: «Прошло пять десятилетий, и я думаю, что мы довольно неплохо сохранились для такого возраста. Мы также рады вернуться в Техас в мае этого года, где сыграем наш блюз-рок ровно так же, как делали это в начале 69-го. Бороды, за исключением Фрэнка, возможно, стали немного длиннее, но больше ничего не изменилось, и мы продолжим делать всё так, как и было».



«Эти три техасских ковбоя называют себя ZZ TOP, они отмечают 50-летие в этом году, поэтому BAD COMPANY присоединятся к ним и фанатам, чтобы отметить это событие. Готовьте ваши шляпы и казаки!» — говорит вокалист BAD COMPANY Paul Rogers.



Даты:



May 17 - Dallas - Dos Equis Pavilion



May 18 - Houston - Cynthia Woods Mitchell Pavilion



May 19 - Austin - Austin360











