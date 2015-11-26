Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 40
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*MANOWAR нашли гитариста 28
*Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как... 25
*Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black ... 24
[= ||| все новости группы



*

ZZ Top

*



29 янв 2019 : 		 BAD COMPANY и CHEAP TRICK помогут отметить юбилей ZZ TOP

26 янв 2019 : 		 Видео с выступления ZZ TOP

1 сен 2018 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

13 авг 2018 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

21 июл 2018 : 		 Вокалист ZZ TOP выпускает сольную работу

25 янв 2018 : 		 ZZ TOP дадут шесть концертов Лас-Вегасе

7 окт 2016 : 		 JEFF BECK в новом видео ZZ TOP

5 сен 2016 : 		 Концертный трек ZZ TOP

16 апр 2016 : 		 Басист ZZ TOP вывихнул плечо

1 фев 2016 : 		 BANGER FILMS снимут документальный фильм о ZZ TOP

27 окт 2015 : 		 Вокалист ZZ TOP: "Мы не собираемся останавливаться"

12 июн 2013 : 		 Первые альбомы ZZ TOP доступны на iTunes

22 май 2013 : 		 Подборка классических альбомов ZZ TOP 1970-1990 выйдет в июне

17 окт 2012 : 		 Новое видео ZZ TOP

6 авг 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ZZ TOP

5 июн 2012 : 		 Новая песня ZZ TOP

28 июл 2011 : 		 Новый альбом ZZ TOP закончен

27 май 2011 : 		 "Live In Germany" ZZ TOP выйдет на CD в мае

6 янв 2011 : 		 STEVEN TYLER на трибьют-альбоме ZZ TOP

29 дек 2010 : 		 ZZ TOP и другие музыканты снизят цену на билеты

26 окт 2010 : 		 Видео с выступления ZZ TOP

| - |
|||| сегодня

BAD COMPANY и CHEAP TRICK помогут отметить юбилей ZZ TOP



*
zoom
*
* *
ZZ TOP в мае этого года в рамках "50th Anniversary Texas Bash" отметят юбилей тремя выступлениями в Техасе. 17 марта — в Далласе, 18 мая — в Хьюстоне и 19 мая — в Остине. В качестве гостей в этих выступлениях примут участие BAD COMPANY и CHEAP TRICK. Эти шоу станут началом юбилейного тура группы, в ходе которого коллектив посетит города Северной Америки и Европы.

Billy Gibbons: «Прошло пять десятилетий, и я думаю, что мы довольно неплохо сохранились для такого возраста. Мы также рады вернуться в Техас в мае этого года, где сыграем наш блюз-рок ровно так же, как делали это в начале 69-го. Бороды, за исключением Фрэнка, возможно, стали немного длиннее, но больше ничего не изменилось, и мы продолжим делать всё так, как и было».

«Эти три техасских ковбоя называют себя ZZ TOP, они отмечают 50-летие в этом году, поэтому BAD COMPANY присоединятся к ним и фанатам, чтобы отметить это событие. Готовьте ваши шляпы и казаки!» — говорит вокалист BAD COMPANY Paul Rogers.

Даты:

May 17 - Dallas - Dos Equis Pavilion

May 18 - Houston - Cynthia Woods Mitchell Pavilion

May 19 - Austin - Austin360



ZZ TOP



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 186

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Qntal Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом