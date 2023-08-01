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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Немецкой BIG 4 быть! 32
*Новое видео U.D.O. 29
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*

ZZ Top

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1 авг 2023 : 		 Уйдут ли ZZ TOP на пенсию?

2 июл 2023 : 		 В новый альбом ZZ TOP войдут и песни с записями Дасти

8 май 2023 : 		 Первое появление ZZ TOP на ТВ

7 май 2023 : 		 Видео с выступления ZZ TOP

5 янв 2023 : 		 Вокалист ZZ TOP — о разогреве Хендрикса

20 дек 2022 : 		 JOE BONAMASSA и ROBBY KRIEGER присоединились к вокалисту ZZ TOP

18 ноя 2022 : 		 Умерла модель из клипов ZZ TOP, DAVID LEE ROTH, KISS

25 июл 2022 : 		 ZZ TOP дадут пять концертов в Лас-Вегасе

28 апр 2022 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP

26 мар 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза ZZ TOP

9 мар 2022 : 		 Новый альбом ZZ TOP выйдет летом

23 дек 2021 : 		 Каталог ZZ TOP был продан за 50 миллионов

18 дек 2021 : 		 MATT SORUM, GILBY CLARKE, JOE BONAMASSA и другие поздравили вокалиста ZZ TOP

10 дек 2021 : 		 BFG от вокалиста ZZ TOP

5 дек 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

11 ноя 2021 : 		 Рождественский трек от вокалиста ZZ TOP

7 ноя 2021 : 		 ZZ TOP выпускают виски

13 окт 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP признался в любви к DEPECHE MODE

21 сен 2021 : 		 ZZ TOP предупреждают о нелегальном мерчендайзе

4 авг 2021 : 		 Вдова басиста ZZ TOP поблагодарила за поддержку

4 авг 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP — о смерти басиста

2 авг 2021 : 		 ZZ TOP отыграли первое шоу после смерти Дасти Хилла

2 авг 2021 : 		 FOO FIGHTERS почтили память Дасти Хилла

30 июл 2021 : 		 Видео полного выступления ZZ TOP

30 июл 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, PAUL STANLEY, DAVID COVERDALE, PAUL YOUNG и другие — о смерти басиста ZZ TOP

29 июл 2021 : 		 ZZ TOP решили продолжить деятельность
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Уйдут ли ZZ TOP на пенсию?



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В недавней беседе у Billy Gibbons'a спросили, задумывался ли он с коллегами о прощальном туре:

«Я позаимствую слова из разговора, который мне довелось вести с Keith Richards'ом. Он сказал: "Чувак, надеюсь, нам повезет исполнить слова Мадди Уотерса, который сказал: "Делай это, пока не умрешь"". Конечно, Мадди Уотерсу сопутствовала удача, и он сделал именно так. Он играл до самого конца. Надеюсь, также повезет и нам!»




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1 авг 2023
O
Old Nothing
я бы на их месте закончил.....все сказали еще 30 лет назад....
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1 авг 2023
Red One
Old Nothing, ты даже на своём не начал, чтоб вместо них рот разевать

просмотров: 389

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