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Уйдут ли ZZ TOP на пенсию?



В недавней беседе у Billy Gibbons'a спросили, задумывался ли он с коллегами о прощальном туре:



«Я позаимствую слова из разговора, который мне довелось вести с Keith Richards'ом. Он сказал: "Чувак, надеюсь, нам повезет исполнить слова Мадди Уотерса, который сказал: "Делай это, пока не умрешь"". Конечно, Мадди Уотерсу сопутствовала удача, и он сделал именно так. Он играл до самого конца. Надеюсь, также повезет и нам!»







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