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*Новое видео MEGADETH 24
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 19
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 12
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ZZ Top

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25 июл 2022 : 		 ZZ TOP дадут пять концертов в Лас-Вегасе

28 апр 2022 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP

26 мар 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза ZZ TOP

9 мар 2022 : 		 Новый альбом ZZ TOP выйдет летом

23 дек 2021 : 		 Каталог ZZ TOP был продан за 50 миллионов

18 дек 2021 : 		 MATT SORUM, GILBY CLARKE, JOE BONAMASSA и другие поздравили вокалиста ZZ TOP

10 дек 2021 : 		 BFG от вокалиста ZZ TOP

5 дек 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

11 ноя 2021 : 		 Рождественский трек от вокалиста ZZ TOP

7 ноя 2021 : 		 ZZ TOP выпускают виски

13 окт 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP признался в любви к DEPECHE MODE

21 сен 2021 : 		 ZZ TOP предупреждают о нелегальном мерчендайзе

4 авг 2021 : 		 Вдова басиста ZZ TOP поблагодарила за поддержку

4 авг 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP — о смерти басиста

2 авг 2021 : 		 ZZ TOP отыграли первое шоу после смерти Дасти Хилла

2 авг 2021 : 		 FOO FIGHTERS почтили память Дасти Хилла

30 июл 2021 : 		 Видео полного выступления ZZ TOP

30 июл 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, PAUL STANLEY, DAVID COVERDALE, PAUL YOUNG и другие — о смерти басиста ZZ TOP

29 июл 2021 : 		 ZZ TOP решили продолжить деятельность

29 июл 2021 : 		 Умер басист ZZ TOP

26 июл 2021 : 		 ZZ TOP выступили без DUSTY HILL

14 июн 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

15 май 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

25 апр 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

23 апр 2021 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

26 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP
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|||| сегодня

ZZ TOP дадут пять концертов в Лас-Вегасе



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ZZ TOP дадут пять концертов в Лас-Вегасе зимой этого года — они пройдут 3, 4, 7, 9 и 10 декабря.

ZZ TOP - Viva Las Vegas Residency Returns In December




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