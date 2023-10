сегодня



Коллекция Дасти Хилла уйдет с молотка



Julien's Auctions в начале декабря проведут торги, посвященные ZZ TOP под вывеской "The Collection Of Dusty Hill Of ZZ Top".— подробности доступны здесь.



На аукционе будет представлено около 1200 лотов, демонстрирующих впечатляющие инструменты рок-иконы, изготовленные на заказ в стиле вестерн, которые он использовал на сцене и во время выступлений, оборудование, творческие материалы, фирменные предметы стиля, такие как его любимые ковбойские шляпы, сапоги и пряжки, памятные вещи и многое другое из его выдающейся пятидесятилетней карьеры, хранящиеся непосредственно в личной коллекции Дасти Хилла. Часть выручки от аукциона поступит в благотворительный фонд MusiCares, который призван помогать людям, стоящим за музыкой, ведь музыка дает миру так много. Предлагая профилактические, экстренные и восстановительные программы, MusiCares является страховочной сетью, поддерживающей здоровье и благополучие музыкального сообщества.











