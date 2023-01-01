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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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ZZ Top

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27 окт 2023 : 		 Коллекция Дасти Хилла уйдет с молотка

1 авг 2023 : 		 Уйдут ли ZZ TOP на пенсию?

2 июл 2023 : 		 В новый альбом ZZ TOP войдут и песни с записями Дасти

8 май 2023 : 		 Первое появление ZZ TOP на ТВ

7 май 2023 : 		 Видео с выступления ZZ TOP

5 янв 2023 : 		 Вокалист ZZ TOP — о разогреве Хендрикса

20 дек 2022 : 		 JOE BONAMASSA и ROBBY KRIEGER присоединились к вокалисту ZZ TOP

18 ноя 2022 : 		 Умерла модель из клипов ZZ TOP, DAVID LEE ROTH, KISS

25 июл 2022 : 		 ZZ TOP дадут пять концертов в Лас-Вегасе

28 апр 2022 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP

26 мар 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза ZZ TOP

9 мар 2022 : 		 Новый альбом ZZ TOP выйдет летом

23 дек 2021 : 		 Каталог ZZ TOP был продан за 50 миллионов

18 дек 2021 : 		 MATT SORUM, GILBY CLARKE, JOE BONAMASSA и другие поздравили вокалиста ZZ TOP

10 дек 2021 : 		 BFG от вокалиста ZZ TOP

5 дек 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

11 ноя 2021 : 		 Рождественский трек от вокалиста ZZ TOP

7 ноя 2021 : 		 ZZ TOP выпускают виски

13 окт 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP признался в любви к DEPECHE MODE

21 сен 2021 : 		 ZZ TOP предупреждают о нелегальном мерчендайзе

4 авг 2021 : 		 Вдова басиста ZZ TOP поблагодарила за поддержку

4 авг 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP — о смерти басиста

2 авг 2021 : 		 ZZ TOP отыграли первое шоу после смерти Дасти Хилла

2 авг 2021 : 		 FOO FIGHTERS почтили память Дасти Хилла

30 июл 2021 : 		 Видео полного выступления ZZ TOP

30 июл 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, PAUL STANLEY, DAVID COVERDALE, PAUL YOUNG и другие — о смерти басиста ZZ TOP
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|||| сегодня

Коллекция Дасти Хилла уйдет с молотка



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Julien's Auctions в начале декабря проведут торги, посвященные ZZ TOP под вывеской "The Collection Of Dusty Hill Of ZZ Top".— подробности доступны здесь.

На аукционе будет представлено около 1200 лотов, демонстрирующих впечатляющие инструменты рок-иконы, изготовленные на заказ в стиле вестерн, которые он использовал на сцене и во время выступлений, оборудование, творческие материалы, фирменные предметы стиля, такие как его любимые ковбойские шляпы, сапоги и пряжки, памятные вещи и многое другое из его выдающейся пятидесятилетней карьеры, хранящиеся непосредственно в личной коллекции Дасти Хилла. Часть выручки от аукциона поступит в благотворительный фонд MusiCares, который призван помогать людям, стоящим за музыкой, ведь музыка дает миру так много. Предлагая профилактические, экстренные и восстановительные программы, MusiCares является страховочной сетью, поддерживающей здоровье и благополучие музыкального сообщества.






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