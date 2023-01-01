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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 34
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
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ZZ Top

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8 май 2023 : 		 Первое появление ZZ TOP на ТВ

7 май 2023 : 		 Видео с выступления ZZ TOP

5 янв 2023 : 		 Вокалист ZZ TOP — о разогреве Хендрикса

20 дек 2022 : 		 JOE BONAMASSA и ROBBY KRIEGER присоединились к вокалисту ZZ TOP

18 ноя 2022 : 		 Умерла модель из клипов ZZ TOP, DAVID LEE ROTH, KISS

25 июл 2022 : 		 ZZ TOP дадут пять концертов в Лас-Вегасе

28 апр 2022 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP

26 мар 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза ZZ TOP

9 мар 2022 : 		 Новый альбом ZZ TOP выйдет летом

23 дек 2021 : 		 Каталог ZZ TOP был продан за 50 миллионов

18 дек 2021 : 		 MATT SORUM, GILBY CLARKE, JOE BONAMASSA и другие поздравили вокалиста ZZ TOP

10 дек 2021 : 		 BFG от вокалиста ZZ TOP

5 дек 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

11 ноя 2021 : 		 Рождественский трек от вокалиста ZZ TOP

7 ноя 2021 : 		 ZZ TOP выпускают виски

13 окт 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP признался в любви к DEPECHE MODE

21 сен 2021 : 		 ZZ TOP предупреждают о нелегальном мерчендайзе

4 авг 2021 : 		 Вдова басиста ZZ TOP поблагодарила за поддержку

4 авг 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP — о смерти басиста

2 авг 2021 : 		 ZZ TOP отыграли первое шоу после смерти Дасти Хилла

2 авг 2021 : 		 FOO FIGHTERS почтили память Дасти Хилла

30 июл 2021 : 		 Видео полного выступления ZZ TOP

30 июл 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, PAUL STANLEY, DAVID COVERDALE, PAUL YOUNG и другие — о смерти басиста ZZ TOP

29 июл 2021 : 		 ZZ TOP решили продолжить деятельность

29 июл 2021 : 		 Умер басист ZZ TOP

26 июл 2021 : 		 ZZ TOP выступили без DUSTY HILL
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Первое появление ZZ TOP на ТВ



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Официальный аккаунт Johnny Carson разместил запись первого появления ZZ TOP на американском ТВ — это произошло 16 мая 1986 года.

Official JOHNNY CARSON YouTube Channel Shares Footage Of ZZ TOP's First Ever Live Television Appearance From 1986




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