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ZZ Top

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21 сен 2021 : 		 ZZ TOP предупреждают о нелегальном мерчендайзе

4 авг 2021 : 		 Вдова басиста ZZ TOP поблагодарила за поддержку

4 авг 2021 : 		 Вокалист ZZ TOP — о смерти басиста

2 авг 2021 : 		 ZZ TOP отыграли первое шоу после смерти Дасти Хилла

2 авг 2021 : 		 FOO FIGHTERS почтили память Дасти Хилла

30 июл 2021 : 		 Видео полного выступления ZZ TOP

30 июл 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, PAUL STANLEY, DAVID COVERDALE, PAUL YOUNG и другие — о смерти басиста ZZ TOP

29 июл 2021 : 		 ZZ TOP решили продолжить деятельность

29 июл 2021 : 		 Умер басист ZZ TOP

26 июл 2021 : 		 ZZ TOP выступили без DUSTY HILL

14 июн 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

15 май 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

25 апр 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

23 апр 2021 : 		 Новая песня вокалиста ZZ TOP

26 мар 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

13 фев 2021 : 		 Новое видео вокалиста ZZ TOP

4 фев 2021 : 		 Хит ZZ TOP на укелеле

22 дек 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP проведёт новогодний стрим

17 сен 2020 : 		 Концерт ZZ TOP выйдет на виниле

22 июн 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP — о новом диске

13 июн 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP выпускает соус

14 фев 2020 : 		 Вокалист ZZ TOP о выступлении перед Джими Хендриксом

13 фев 2020 : 		 ZZ TOP о том, как играли перед одним человеком

2 фев 2020 : 		 RICK RUBIN работает с ZZ TOP

22 янв 2020 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP

16 янв 2020 : 		 Фрагмент нового релиза ZZ TOP
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|||| сегодня

ZZ TOP предупреждают о нелегальном мерчендайзе



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ZZ TOP опубликовали сообщение (доступно ниже), в котором призвали поклонников не покупать нелегальный мерчендайзинг из серии "RIP Dusty", "Thank you, Dusty" и прочего.

ZZ TOP Warns Fans About Counterfeit DUSTY HILL Merchandise




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

AlexTronenko


21 сен 2021, 12:51		Денежка мимо кассы идет чтоли? Джин Симмонс одобряет ))

olly71


21 сен 2021, 13:28		Они даже на свои похороны будут продавать билеты .

Family Ghost


21 сен 2021, 14:03		видимо комментаторы на ДС не против, когда пиздят их труд

olly71


21 сен 2021, 14:16		Family Ghost Если бы мне было за 70 и моё состояние было бы за 100 миллионов долларов мне вот честно было бы насрать кто там продал маечку с которой мне не капнуло . Потому что я бы понимал что и так не успею потратить за оставшееся время тех денег что уже есть у меня.

Умник


21 сен 2021, 14:33		КАМИРЦИЯ ПРАДАЛИСЬ. Как всегда ей богу.
Во-первых, надо понимать, что права на наименование, логотип могут принадлежать не музыкантам, а менеджменту группы или лейблу. Если бы менеджер или тем более представитель лейбла выступил с аналогичным заявлением кто-нибудь отреагировал бы? Максимум бы на дарксайде парочка тру металхедов, застрявших в 13-летнем возрасте выразили недовольство
Во-вторых, ЭТО ШОУ-БИЗНЕС и ключевое слово тут именно бизнес. Рок, мятал, хип-хоп и прочее это не больше чем оболочка, красивая обертка.
В-третьих. Сейчас бы считать чужие деньги


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