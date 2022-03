сегодня



Новый альбом ZZ TOP выйдет летом



ZZ TOP 22 июня на виниле, CD и в цифровом варианте выпустят новый альбом "Raw", записанный в ходе работы над документальным фильмом 2019 года "That Little Ol' Band From Texas" в старейшем зале Техаса — Gruene Hall. Продюсерами выступали Jake Mann и Gary Moon; за сведение отвечал Ryan Hewitt.



Side 1



01. Brown Sugar



02. Just Got Paid



03. Heard It On The X



04. La Grange



05. Tush



06. Thunderbird



Side 2



01. I'm Bad, I'm Nationwide



02. Gimme All Your Lovin'



03. Blue Jean Blues



04. Certified Blues



05. Tube Snake Boogie











