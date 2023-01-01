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ZZ Top

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|||| 2 июл 2023

В новый альбом ZZ TOP войдут и песни с записями Дасти



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Лидер ZZ TOP Billy Gibbons в интервью Classic Rock рассказал о том, как идут дела в отношении нового альбома:

«Работа уже близится к завершению? Да. На самом деле сейчас мы занимаемся разбором треков, которые заслуживают завершения. Дасти присутствует на некоторых из них, как и Elwood [Francis - нынешний басист группы]. Самое интересное, что у нас есть три или четыре трека с ними обоими. Они меняются друг с другом. Единственная заметная разница в том, что Дасти, играя пальцами, звучит немного теплее».

По поводу того, как именно Elwood. который долгое время был гитарным техником ZZ TOP, присоединился к группе после смерти Хилла, он сказал:

«Дасти был отличным парнем, прекрасным вокалистом. Он обеспечил мне надёжную платформу для солирования без необходимости оглядываться назад. Он всегда был в теме. Дасти говорил: "Если я опоздаю на сцену, обязательно отдай мою гитару Elwood'y". Elwood — член нашей семьи; он был с нами три десятилетия. И конечно же, он взял на себя эту роль. Но если Дасти играл пальцами, то Elwood использует медиатор. Он немного резче. Он привносит немного больше изящества. И на первую репетицию он пришёл с бородой длиннее моей».

По признанию Billy, «было много вопросов», связанных с возвращением ZZ TOP на концертную сцену без Хилла.

«"На что это будет похоже?", "Сможет ли этот парень удержать основу TOP?" В трио это огромный вызов. Всё должно работать на сто десять процентов. Но Elwood был готов, ведь он был частью группы так долго... Дасти сказал нам перед смертью: "Шоу должно продолжаться". Это было его желание, и мы его выполнили».




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