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Jack Russell

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Страна
United StatesСША
Стиль
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Сайт
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|||| 2 май 2019

JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе



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В ходе выступления 27 апреля в The Canyon Santa Clarita, Valencia, California, оригинальный вокалист GREAT WHITE Jack Russell пригласил Terry Ilous на сцену для исполнения композиции "House Of Broken Love".



Former GREAT WHITE Singers JACK RUSSELL And TERRY ILOUS Perform Together In California (Video)




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