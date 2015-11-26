2 май 2019



JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе



В ходе выступления 27 апреля в The Canyon Santa Clarita, Valencia, California, оригинальный вокалист GREAT WHITE Jack Russell пригласил Terry Ilous на сцену для исполнения композиции "House Of Broken Love".















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