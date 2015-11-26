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Jack Russell

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Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



9 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии

26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму

22 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN

16 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF

5 июн 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

14 май 2020 : 		 COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

16 апр 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 фев 2020 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выпустят новый материал весной

2 май 2019 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе

8 июн 2018 : 		 Вышло переиздание сольного альбома JACK RUSSELL
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JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии



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В недавнем интервью журналу The Cosmick View бывший участник GREAT WHITE и нынешний фронтмен JACK RUSSELL'S GREAT WHITE Jack Russell рассказал о том, что думает насчёт того, что не может играть на концертах в условиях пандемии коронавируса:

«В какой-то момент мы собираемся дать несколько концертов, но я не хочу быть первым, кто полезет поперёд батьки в пекло, чтобы люди заболевали на наших шоу. Это совсем не круто. Мне это не нравится. Я хочу быть уверенным, что все знают, что делают. Я не хочу быть подопытным кроликом и не хочу, чтобы мои зрители были подопытными кроликами.

26 июня я выступил на канале Monsters Of Rock в Facebook c бывшим вокалистом GREAT WHITE Terry Ilous'ом, моим гитаристом и одним из его гитаристов. Мы сыграли акустическую вещь... Я исполнил несколько песен, Terry исполнил несколько песен, и мы сыграли несколько песен вместе. Это было видеовыступление. Все правила были соблюдены — мы все были на определённом расстоянии друг от друга; команда была в масках. Это было здорово.

Я не могу позволить себе заболеть. Знаете, у меня хроническая обструктивная болезнь лёгких. Я курил 40 лет. Не то чтобы это было так серьёзно... Не то чтобы я не мог ходить или что-то в этом роде... Я могу бегать по сцене, как будто мне 20. Но всё равно не хочется подхватить эту штуку [COVID-19], если у тебя проблемы с лёгкими».

JACK RUSSELL Doesn



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