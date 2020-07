сегодня



JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии



В недавнем интервью журналу The Cosmick View бывший участник GREAT WHITE и нынешний фронтмен JACK RUSSELL'S GREAT WHITE Jack Russell рассказал о том, что думает насчёт того, что не может играть на концертах в условиях пандемии коронавируса:



«В какой-то момент мы собираемся дать несколько концертов, но я не хочу быть первым, кто полезет поперёд батьки в пекло, чтобы люди заболевали на наших шоу. Это совсем не круто. Мне это не нравится. Я хочу быть уверенным, что все знают, что делают. Я не хочу быть подопытным кроликом и не хочу, чтобы мои зрители были подопытными кроликами.



26 июня я выступил на канале Monsters Of Rock в Facebook c бывшим вокалистом GREAT WHITE Terry Ilous'ом, моим гитаристом и одним из его гитаристов. Мы сыграли акустическую вещь... Я исполнил несколько песен, Terry исполнил несколько песен, и мы сыграли несколько песен вместе. Это было видеовыступление. Все правила были соблюдены — мы все были на определённом расстоянии друг от друга; команда была в масках. Это было здорово.



Я не могу позволить себе заболеть. Знаете, у меня хроническая обструктивная болезнь лёгких. Я курил 40 лет. Не то чтобы это было так серьёзно... Не то чтобы я не мог ходить или что-то в этом роде... Я могу бегать по сцене, как будто мне 20. Но всё равно не хочется подхватить эту штуку [COVID-19], если у тебя проблемы с лёгкими».







