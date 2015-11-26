сегодня



JACK RUSSELL : «Документальный фильм о пожаре выйдет в феврале»



JACK RUSSELL в рамках недавнего интервью с Tulsa Music Stream рассказал о премьере документального фильма о пожаре в клубе на Rhode Island 20 февраля 2003 года:



«У нас должна состояться премьера фильма в [легендарном клубе] Whisky [A Go Go в Западном Голливуде] в феврале — только по приглашениям. Я думаю, он выйдет на Reelz; я полагаю, они собираются выпустить его на Reelz. Изначально мы не хотели, чтобы он вышел, мы хотели, чтобы это был скорее фильм. Мы снимали его три года. Я к тому, что это было очень сложно. Много отснятого материала — очень много. Я мог бы написать всю свою биографию, используя только то, что осталось на полках. Но он очень трогательный. Я ещё не видел готового продукта — я видел только трейлер, — но это действительно трогательный, прекрасный фильм. Он дает вам понять, как прекрасна музыка и как музыка может исцелить всё, независимо от того, что думают люди. В музыке есть нечто целительное, и это помогло многим людям пережить последствия пожара».



Кроме того, он сказал, что хотел бы, чтобы эта трагедия послужила напоминанием о необходимости сохранять бдительность в вопросах общественной безопасности:



«Честно говоря, мне не задавали вопросов о пожаре уже не помню сколько лет. Это было очень, очень давно. К сожалению, у людей короткая память. Я надеялся, что люди будут помнить об этом просто в силу его характера и того факта, что мы должны заботиться о себе, когда находимся в подобных местах; мы должны помнить о своей безопасности».







</div>





</div>





</div>





+0 -0



просмотров: 88

