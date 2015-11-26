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Jack Russell

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Страна
United StatesСША
Стиль
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Сайт
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28 дек 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Документальный фильм о пожаре выйдет в феврале»

31 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL предлагает всем принять дозу

27 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Меня не пугает играть во время пандемии»

15 июл 2021 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 июл 2021 : 		 Трибьют LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет летом

2 июл 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»

13 июн 2021 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»

7 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Мне неинтересно возвращаться к Mark'y Kendall'y»

12 ноя 2020 : 		 JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»

15 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски

9 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии

26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму

22 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN

16 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF

5 июн 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

14 май 2020 : 		 COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

16 апр 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 фев 2020 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выпустят новый материал весной

2 май 2019 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе

8 июн 2018 : 		 Вышло переиздание сольного альбома JACK RUSSELL
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JACK RUSSELL: «Документальный фильм о пожаре выйдет в феврале»



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JACK RUSSELL в рамках недавнего интервью с Tulsa Music Stream рассказал о премьере документального фильма о пожаре в клубе на Rhode Island 20 февраля 2003 года:

«У нас должна состояться премьера фильма в [легендарном клубе] Whisky [A Go Go в Западном Голливуде] в феврале — только по приглашениям. Я думаю, он выйдет на Reelz; я полагаю, они собираются выпустить его на Reelz. Изначально мы не хотели, чтобы он вышел, мы хотели, чтобы это был скорее фильм. Мы снимали его три года. Я к тому, что это было очень сложно. Много отснятого материала — очень много. Я мог бы написать всю свою биографию, используя только то, что осталось на полках. Но он очень трогательный. Я ещё не видел готового продукта — я видел только трейлер, — но это действительно трогательный, прекрасный фильм. Он дает вам понять, как прекрасна музыка и как музыка может исцелить всё, независимо от того, что думают люди. В музыке есть нечто целительное, и это помогло многим людям пережить последствия пожара».

Кроме того, он сказал, что хотел бы, чтобы эта трагедия послужила напоминанием о необходимости сохранять бдительность в вопросах общественной безопасности:

«Честно говоря, мне не задавали вопросов о пожаре уже не помню сколько лет. Это было очень, очень давно. К сожалению, у людей короткая память. Я надеялся, что люди будут помнить об этом просто в силу его характера и того факта, что мы должны заботиться о себе, когда находимся в подобных местах; мы должны помнить о своей безопасности».

Ex-GREAT WHITE Singer JACK RUSSELL Says Documentary About Fatal Nightclub Fire Will Receive Premiere In February











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