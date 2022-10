сегодня



JACK RUSSELL и TERRY ILOUS исполняют TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS



JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выпустили свое прочтение хита TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS "I Won't Back Down" — видео доступно ниже.



Запись проходила при участии следующих музыкантов:



Terry Ilous - Vocals

Jack Russell - Vocals

Greg D'Angelo - Drums

Sean McNabb - Bass / Backing Vocals

Mark Murtha - Guitar / Backing Vocals

Lisa Murtha - Backing Vocals

Barb Ely - Backing Vocals

Adriana Ely - Backing Vocals







