Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 42
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 24
*Бивис и Баттхед возвращаются! 24
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 23
*Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAG... 16
[= ||| все новости группы



*

Jack Russell

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



15 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски

9 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии

26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму

22 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN

16 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF

5 июн 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

14 май 2020 : 		 COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

16 апр 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 фев 2020 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выпустят новый материал весной

2 май 2019 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе

8 июн 2018 : 		 Вышло переиздание сольного альбома JACK RUSSELL
| - |

|||| сегодня

JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски



*
zoom
*
* *
JACK RUSSELL раскритиковал тех, кто не хочет носить маски. В рамках интервью с Mulatschag у него спросили, часто ли он выходил во время карантина в люди, на что Jack, который живёт на 45-футовой яхте в Редондо-Бич, Калифорния, ответил:

«Нет. Я хожу в магазин, когда мне нужно. Нет необходимости выходить на улицу [в общественных местах]. Люди не воспринимают это всерьёз — они не воспринимают вирус всерьёз. И это печально.

Я не знаю, о чём все остальные там думают, — они могут думать, что я слишком паникую, но я отношусь к этому очень серьёзно.

Неудивительно, что когда вы открываете все эти общественные места, то: "Ну надо же, число [случаев коронавируса] выросло". А что, по-вашему, должно было произойти? Типа: "Я снял маску и получил COVID". Ну какой большой сюрприз!

Люди просто не думают. Они идут на пляж сюда и хотят притвориться, что [вируса] не существует. Ладно, окей. Если ты хочешь заболеть — прекрасно. Но надень маску ради меня, потому что на мне тоже маска.

Цифры, как это всё работает, если только я просто надену [свою маску], я не в такой уж и безопасности. А вот если и ты тоже наденешь свою, то я на 70 процентов в безопасности в отличие от того, чтобы быть ноль-точка-сколько-то там. Удивительно, как много это меняет.

Это же то же самое, как если ты не хочешь помочь себе, помоги всем остальным. "Это моё право. Это моё человеческое право". Слушай, чувак, ты должен заплатить за свою машину, за выбросы, ты должен пристегнуть ремень безопасности, у тебя должны быть водительские права, ты должен иметь права, чтобы родиться, у тебя должно быть право на брак. То есть, чтобы не умереть, нужно какое-то время носить маску. В чём проблема?»

JACK RUSSELL Blasts People Who Refuse To Wear Face Masks:





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 140

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом