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JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски



JACK RUSSELL раскритиковал тех, кто не хочет носить маски. В рамках интервью с Mulatschag у него спросили, часто ли он выходил во время карантина в люди, на что Jack, который живёт на 45-футовой яхте в Редондо-Бич, Калифорния, ответил:



«Нет. Я хожу в магазин, когда мне нужно. Нет необходимости выходить на улицу [в общественных местах]. Люди не воспринимают это всерьёз — они не воспринимают вирус всерьёз. И это печально.



Я не знаю, о чём все остальные там думают, — они могут думать, что я слишком паникую, но я отношусь к этому очень серьёзно.



Неудивительно, что когда вы открываете все эти общественные места, то: "Ну надо же, число [случаев коронавируса] выросло". А что, по-вашему, должно было произойти? Типа: "Я снял маску и получил COVID". Ну какой большой сюрприз!



Люди просто не думают. Они идут на пляж сюда и хотят притвориться, что [вируса] не существует. Ладно, окей. Если ты хочешь заболеть — прекрасно. Но надень маску ради меня, потому что на мне тоже маска.



Цифры, как это всё работает, если только я просто надену [свою маску], я не в такой уж и безопасности. А вот если и ты тоже наденешь свою, то я на 70 процентов в безопасности в отличие от того, чтобы быть ноль-точка-сколько-то там. Удивительно, как много это меняет.



Это же то же самое, как если ты не хочешь помочь себе, помоги всем остальным. "Это моё право. Это моё человеческое право". Слушай, чувак, ты должен заплатить за свою машину, за выбросы, ты должен пристегнуть ремень безопасности, у тебя должны быть водительские права, ты должен иметь права, чтобы родиться, у тебя должно быть право на брак. То есть, чтобы не умереть, нужно какое-то время носить маску. В чём проблема?»













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