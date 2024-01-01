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JOHN CORABI о смерти Джека Рассела



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JOHN CORABI в интервью Ultimate Classic Rock коснулся темы смерти Джека Рассела:

«Это отстой. Наверное, около года назад я выступал с акустическим сетом. Там были я, [бывший вокалист DANGER DANGER] Ted Poley и Джек с [его гитаристом] Robbie Lochner. Я был потрясен. Я давно не видел Джека. Он пришел с двумя костылями и выглядел очень хилым. Но знаете что? Он вошел туда, сел на табурет и запел. Я был просто в восторге: «Вау!» Это потрясающе. Он выглядел физически хрупким, но если закрыть глаза и послушать его, то не было ощущения, что прошло какое-то время. Он звучал как старый Джек. Но да, мне было грустно, когда я услышал об этом [о его кончине].

Слушайте, я уважаю всех, кто может заниматься тем, чем занимаемся мы, и добиваться в этом успеха. GREAT WHITE были одной из первых групп, которые я увидел, когда переехал в Лос-Анджелес. Я видел их в Roxy, и они были тогда вроде как между сделками по продаже пластинок. Думаю, они писали альбом, который стал [«Once Bitten»]. Они были в каком-то промежутке. Я увидел, как они играют в Roxy, и я просто почувствовал: «Вау!» Потом они сделали несколько вещей [LED] ZEPPELIN, и я подумал, что это было потрясающе. Это грустно, чувак. Знаешь, очень неприятно видеть, как умирает кто-то из твоих героев или музыкальных коллег. Мы все становимся старше, чувак. Так что мы начинаем терять их всех».




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