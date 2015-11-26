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Jack Russell

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Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



27 авг 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Меня не пугает играть во время пандемии»

15 июл 2021 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 июл 2021 : 		 Трибьют LED ZEPPELIN от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет летом

2 июл 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Не знаю, почему Mark так со мной и не поговорил»

13 июн 2021 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Я потерял кучу времени с автобиографией»

7 май 2021 : 		 JACK RUSSELL: «Мне неинтересно возвращаться к Mark'y Kendall'y»

12 ноя 2020 : 		 JACK RUSSELL после операции: «Мне как будто снова 20»

15 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL критикует тех, кто не носит маски

9 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL не хочет, чтобы его слушатели стали «подопытными кроликами» на концертах в условиях пандемии

26 июн 2020 : 		 Второй альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE обретает форму

22 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL завершает работу над вторым трибьютом LED ZEPPELIN

16 июн 2020 : 		 JACK RUSSELL исполняет хит STEPPENWOLF

5 июн 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

14 май 2020 : 		 COVID-19 затруднил работу над новым альбомом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

16 апр 2020 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

12 фев 2020 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выпустят новый материал весной

2 май 2019 : 		 JACK RUSSELL и TERRY ILOUS выступили вместе

8 июн 2018 : 		 Вышло переиздание сольного альбома JACK RUSSELL
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JACK RUSSELL: «Меня не пугает играть во время пандемии»



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JACK RUSSELL в рамках недавнего интервью коснулся вопроса о том, что большинство исполнителей хард-рока и хэви-метала получают основную часть своих доходов от живых выступлений, а не от продажи альбомов:

«Всё поменялось. Продажи пластинок не приносят денег, по крайней мере, артистам нашего уровня. Гастроли стали способом зарабатывать на жизнь. Это совершенно другой вид деятельности. Многие группы, к сожалению, не могут гастролировать. У них нет поклонников или у них настолько маленькая аудитория, что они не могут зарабатывать на этом деньги. Или зарабатывают немного денег и просто прозябают, имея подённую работу и тому подобное. Так что я считаю огромной удачей, что в моём возрасте я всё ещё могу заниматься своим делом».

Russell также рассказал о том, каково было выступать на концертах во время пандемии:

«Я не очень боюсь. Наверное, я должен бояться. Но я осторожен и принимаю меры предосторожности. Но я действительно не очень боюсь. Я думаю, если вы заботитесь о себе, следите за тем, что делаете, смотрите в оба и принимаете необходимые меры, то, думаю, вы можете быть в полной безопасности».

Ex-GREAT WHITE Singer JACK RUSSELL Is

















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