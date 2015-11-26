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JACK RUSSELL : «Меня не пугает играть во время пандемии»



JACK RUSSELL в рамках недавнего интервью коснулся вопроса о том, что большинство исполнителей хард-рока и хэви-метала получают основную часть своих доходов от живых выступлений, а не от продажи альбомов:



«Всё поменялось. Продажи пластинок не приносят денег, по крайней мере, артистам нашего уровня. Гастроли стали способом зарабатывать на жизнь. Это совершенно другой вид деятельности. Многие группы, к сожалению, не могут гастролировать. У них нет поклонников или у них настолько маленькая аудитория, что они не могут зарабатывать на этом деньги. Или зарабатывают немного денег и просто прозябают, имея подённую работу и тому подобное. Так что я считаю огромной удачей, что в моём возрасте я всё ещё могу заниматься своим делом».



Russell также рассказал о том, каково было выступать на концертах во время пандемии:



«Я не очень боюсь. Наверное, я должен бояться. Но я осторожен и принимаю меры предосторожности. Но я действительно не очень боюсь. Я думаю, если вы заботитесь о себе, следите за тем, что делаете, смотрите в оба и принимаете необходимые меры, то, думаю, вы можете быть в полной безопасности».







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